Bedrijvigheid economie eurozone krimpt sterker

De economische bedrijvigheid in de economie van de eurozone is in juli sterker gekrompen. Vooral in de industrie gaan de zaken minder goed door dalende orders en een afgenomen productie, aldus voorlopige cijfers van marktonderzoeker S&P Global.

S&P Global spreekt dan ook van een zwakke start van het derde kwartaal voor de economie van het eurogebied. Het onderzoeksbureau zegt dat de indicatoren voor de toekomst wijzen op een nog sterkere krimp in de komende maanden. Bedrijven zullen daardoor voorzichtiger worden met het aannemen van nieuw personeel.

Laagste niveau in acht maanden

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, zakte in juli naar een stand van 48,9, van 49,9 een maand eerder. Daarmee is die inkoopmanagersindex gedaald naar het laagste niveau in acht maanden. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

De graadmeter voor de industrie ging naar een niveau van 42,7, het laagste punt in 38 maanden, aldus S&P Global. Vanwege de onzekere economie krijgen industriebedrijven minder nieuwe orders. S&P Global zegt in een toelichting dan ook dat de industrie de “achilleshiel” is van de economie van de eurozone. In de dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel en toerisme, is nog wel sprake van groei, maar ook minder dan eerder. Die index ging naar een stand van 51,1, wat het laagste niveau in zes maanden is.

In een commentaar zegt ING-econoom Bert Colijn dat de cijfers van S&P Global passen in een trend van afzwakkende economische indicatoren van de afgelopen tijd en dat de recessierisico’s voor de eurozone toenemen.

