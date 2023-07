Beter Bed verlaat beurs na overname door investeerder Torqx

Beddenverkoper Beter Bed wordt overgenomen door investeerder Torqx. Daardoor zal de onderneming, die 130 winkels telt en meer dan duizend werknemers, de Amsterdamse aandelenbeurs gaan verlaten.

Volgens topman John Kruijssen is het voor Beter Bed, waartoe ook de winkels van Beddenreus horen, namelijk makkelijker om zich op zijn langetermijnplannen te richten als de onderneming niet meer op de beurs zit maar een private eigenaar heeft.

Ondernemersmentaliteit

“Torqx heeft een staat van dienst in het bouwen van betere bedrijven met een ondernemersmentaliteit en ondersteunt onze strategische routekaart volledig”, benadrukt de bestuursvoorzitter. Ook is hij enthousiast over het bedrag dat de koper wil betalen. Beter Bed wordt bij de deal gewaardeerd op ongeveer 168 miljoen euro. Torqx telt 6,10 euro per aandeel neer. Volgens Kruijssen is dat een “zeer aantrekkelijk voorstel” voor beleggers die nu aandelen Beter Bed bezitten. Zij zullen nog moeten instemmen met het bod.

Begin volgend jaar afgerond

Het is de bedoeling dat de overname begin volgend jaar afgerond kan worden, waarna de beursnotering zal worden beëindigd. Verder zal er weinig veranderen, want met Torqx is afgesproken dat die geen grote wijzigingen gaat aanbrengen in de operatie. Het hoofdkantoor zal bijvoorbeeld in het Brabantse Uden gevestigd blijven. Ook zullen er als gevolg van de overname geen banen worden geschrapt, laat Beter Bed weten.

Door de deal verdwijnt er een bekende naam van het Damrak. Beter Bed heeft al sinds 1996 een beursnotering. De geschiedenis van de onderneming zelf gaat terug tot 1983. Toen opende de slaapkamerspeciaalzaak in Helmond en Uden de eerste filialen. Later breidde de keten ook uit met winkels over de grens.

Problemen

Die internationale groei heeft Beter Bed niet alleen maar succes gebracht. Enkele jaren terug kwam het bedrijf in de problemen door zijn Duitse dochter Matratzen Concord, die behalve in Duitsland ook in Oostenrijk en Zwitserland actief was. Dat onderdeel werd geplaagd door een schandaal rond giftig schuim in matrassen. In 2019 vond Beter Bed een uitweg uit het hoofdpijndossier door Matratzen Concord te verkopen aan investeerder Magical Honour Limited.

Tegenwoordig ziet het bedrijf zich als echte slaapspecialist en geven deskundigen van Beter Bed mensen advies over gezonder slapen. In bijvoorbeeld M line en Bright heeft Beter Bed ook eigen merken. En met DBC International is het bedrijf actief op de groothandelsmarkt voor slaapkamerinrichting.



