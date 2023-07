Brent Wissink treedt terug als CFO Just Eat Takeaway

Brent Wissink vertrekt in mei 2024 als CFO van Just Eat Takeaway. Wissink gaat op zoek naar een nieuwe uitdaging en vertrekt na de jaarlijkse algemene ledenvergadering. De maaltijdbezorger gaat op zoek naar een opvolger.

In een reactie zegt Wissink over zijn vertrek: “Het was een eer om de afgelopen jaren deel uit te maken van de reis van Just Eat Takeaway. Sinds 2011, toen ik bij het bedrijf kwam, is het bedrijf getransformeerd van een lokale Nederlandse speler naar een wereldwijde online voedselbezorger. Ik ben er trots op dat ik de kans heb gekregen om bij te dragen aan het succes van Just Eat Takeaway. Ik wil graag mijn mede bestuursleden, de raad van commissarissen en alle medewerkers bedanken voor hun harde werk en toewijding. Ik kijk ernaar uit om verder samen te werken met het team om te zorgen voor een soepele overgang en om te helpen bij het vinden van mijn opvolger.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!