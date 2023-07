ECB kan donderdag nog niet het alles veilig-sein geven

De Europese Centrale Bank (ECB) zal donderdag niets zeggen over een eventuele rentestap in september. “De discussie binnen de centrale bank is nu meer gericht op hoelang de rente restrictief moet blijven in plaats van de vraag of het nodig is om de rente verder te verhogen”, zegt Annalisa Piazza, obligatie-analist bij de Amerikaanse vermogensbeheerder MFS.

De rentestap donderdag zal een verhoging van 25 basispunten zijn, zo is de verwachting. De focus ligt nu op de economische data. Piazza: “Veel ECB-bestuurders, inclusief sommige ‘hawks’, begrijpen dat de impact van eerdere rentestappen nu pas beginnen door te werken in de reële economie en dat de volatiliteit in de inflatiecijfers van korte duur zal zijn. De krapte op de arbeidsmarkt duurt voort en de kosten van arbeid blijven hoog. De ECB kijkt daarom scherp naar data over de arbeidsmarkt omdat deze trend kan leiden tot hogere lonen en dus tot een hogere inflatiedruk. Alhoewel wij denken dat de loongroei heeft gepiekt in de eurozone, kan de ECB nog niet het ‘alles veilig’-sein geven in het inflatiegevecht.”

