ECB-lid Knot: renteverhoging na juli ‘nog geen zekerheid’

Het is nog niet zeker dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente verder zal gaan verhogen na juli om de inflatie te bestrijden. Dat zei president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot, die ook een van de beleidsbepalers is bij de ECB, dinsdag tijdens een bijeenkomst van financiële kopstukken van de G20-landen in het Indiase Gandhinagar.

Het is wel vrijwel zeker dat de ECB het rentetarief in de eurozone tijdens de vergadering van volgende week verder zal gaan verhogen om de inflatie de kop in te drukken. Maar na die vergadering lijkt een verdere verhoging allesbehalve gegarandeerd en zou de ECB mogelijk de ongekende lange reeks van renteverhogingen kunnen staken of pauzeren.

Mogelijkheid, geen zekerheid

“Voor juli denk ik dat het een noodzaak is, voor alles na juli zou het hoogstens een mogelijkheid zijn, maar geenszins een zekerheid”, aldus Knot, die binnen de ECB wordt gezien als een zogeheten havik, een duidelijke voorstander van renteverhogingen om de inflatie in te dammen. Volgens Knot lijkt het erop dat de onderliggende inflatie is afgevlakt, maar in de komende maanden wil hij daar wel meer doorslaggevend bewijs van zien.

“Vanaf juli denk ik dat we goed moeten letten op wat de gegevens ons vertellen over de risico’s”, aldus Knot. In navolging van eerdere opmerkingen van ECB-collega Joachim Nagel, de baas van de Duitse Bundesbank, benadrukte Knot wel dat het “onmogelijk is om te zeggen” hoe er zal worden gestemd na de rentevergadering van volgende week. Dat komt volgens hem omdat er in de tussentijd nog veel relevante gegevens naar buiten zullen komen.

Kritiek op renteverhogingen

Vanuit diverse Europese landen is er de laatste tijd kritiek gekomen op de renteverhogingen. Die zouden meer schade aan de economie toebrengen en niet echt bijdragen aan het bestrijden van de inflatie.

Op de financiële markten werd tot nu toe rekening gehouden met nog twee renteverhogingen van een kwart procentpunt door de ECB. Eentje in juli en eentje na de zomerpauze in september. Het belangrijkste rentetarief in het eurogebied zou daarmee uitkomen op 4 procent, ten opzichte van het huidige niveau van 3,5 procent.

Aanzienlijke onzekerheid

“De markt is te overtuigd geweest van een eindtarief van 4 procent en begint nu te beseffen dat er nog aanzienlijke onzekerheid is over de rentestap in september”, zei beleggingsstrateeg Theophile Legrand van Natixis. “Als de haviken nu ook beginnen te spreken over onzekerheid, dan is een eindrente van 3,75 procent een reële mogelijkheid geworden.”

