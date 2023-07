ECB-president Lagarde laat ruimte voor pauze renteverhogingen

De Europese Centrale Bank zou bij de volgende beleidsvergadering in september kunnen besluiten om de rente niet te verhogen. Dat hangt af van de macro-economische gegevens die de beleidsbepalers van de bank dan hebben, heeft president Christine Lagarde gezegd in een toelichting op het rentebesluit. “We baseren ons bewust op gegevens”, aldus Lagarde. “We kunnen dus de rente opnieuw verhogen, of kunnen pauzeren. En dat kan van vergadering tot vergadering verschillen.”

Lagarde liet weten de te hoge inflatie “te willen breken”. “En dat gaan we doen, hoe dan ook.” Maar gevraagd of de ECB nog veel te doen heeft om de inflatie terug te dringen gaf de Française toe dat ze “op dit moment dat niet zou zeggen”. Maar in september kan dat dus anders liggen. “Dan hebben we twee keer inflatiecijfers gehad en geanalyseerd en is er veel meer duidelijk.”

Elke keer opnieuw bekijken

Zelfs als de ECB, na negen renteverhogingen op rij, in september de rente gelijk houdt, is dat geen garantie dat er een einde aan de renteverhogingen komt. “We kijken elke vergadering opnieuw naar de gegevens”, herhaalde Lagarde.

Ze waarschuwde verder dat het opzeggen van de graandeal door Rusland voor hogere voedselprijzen kan zorgen en daarmee de inflatie kan aanwakkeren. Maar geopolitieke spanningen kunnen ook zorgen voor een neergang in de wereldhandel. Tegelijkertijd zorgen steunmaatregelen vanwege dure energie voor extra inflatie en overheden zouden daar direct mee moeten stoppen, herhaalde Lagarde. Ook zou het goed zijn als de lagere prijzen voor energie en voedsel sneller door zouden filteren in de prijzen van andere producten.

