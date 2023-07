Erik Koetje per 1 september nieuw lid raad van bestuur Flynth

Erik Koetje (49) wordt per 1 september benoemd als nieuw lid van de raad van bestuur bij Flynth. De raad van commissarissen verheugt zich op zijn benoeming, mede omdat Koetje vanuit de eigen organisatie kan worden benoemd. Koetje is nu nog directeur van Flynth Audit. Hij volgt Marcel Blöte op, die per 1 september vertrekt.

Binnen de raad van bestuur van Flynth krijgt Koetje met name de portefeuilles Kwaliteit, Finance & Control en de serviceline Audit als aandachtsgebied.

Een eer

Koetje kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging bij Flynth: “Flynth wil ondernemers helpen om ambities te verwezenlijken. Dat doen we vanuit onze expertise en een brede dienstverlening waarbij kwaliteit onze basis is. Onze ambities zijn een meer datagedreven aanpak, een centrale rol voor onze adviesfunctie, versterking van onze sectoraanpak en verdere groei van onze auditdiensten. Het is voor mij een eer om hieraan nu ook vanuit de raad van bestuur een bijdrage te kunnen leveren.”

In afgelopen jaren heeft Koetje aan de basis gestaan van de sterke groei en kwaliteitsverbetering van de auditpraktijk bij Flynth. Vanaf 2017 is hij verbonden aan Flynth en als directeur verantwoordelijk voor de serviceline Audit. Naast directeur is Erik als externe accountant verantwoordelijk voor wettelijke controles van grote (mkb-)ondernemingen. Daarvoor heeft hij jarenlange ervaring opgedaan bij EY in de controle van grote (internationaal opererende) ondernemingen en familiebedrijven.

Volg Executive Finance op LinkedIn!