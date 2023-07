EU deelt hoge boete uit voor overname zonder goedkeuring

Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Illumina heeft een boete van 432 miljoen euro gekregen voor het afronden van een overname zonder goedkeuring vooraf van de Europese Unie. De boete is de hoogste die de Europese Commissie (EC) kan opleggen.

Illumina nam in augustus 2021 de verrassende stap om de overname van de Amerikaanse startup Grail af te ronden, ondanks dat de Europese Commissie nog onderzocht of de deal zou leiden tot een beperking van de concurrentie. Ook de Amerikaanse toezichthouders hadden de deal nog niet goedgekeurd.

Verbod op overname

Een jaar later verbood de EU de overname uit bezorgdheid dat deze de innovatie zou belemmeren en de keuze voor consumenten zou verminderen. Illumina heeft 7 miljard dollar betaald voor Grail, een ontwikkelaar van testen om in een vroeg stadium kanker te kunnen ontdekken. Het bedrijf verklaarde in beroep te gaan tegen de boete en noemde die “onwettig, ongepast en onevenredig”.

De commissie heeft bij de boete voor Illumina voor het eerst gebruikgemaakt van de nieuwe bevoegdheden om overnames te reguleren van start-up-bedrijven met weinig of geen inkomsten die voorheen onder de radar van de toezichthouders bleven. In 2021 werden deze nieuwe bevoegdheden aangenomen. De boete vertegenwoordigt iets minder dan 10 procent van de omzet van Illumina in 2022.

Volg Executive Finance op LinkedIn!