Federal Reserve verhoogt rente VS naar hoogste stand sinds 2001

De Federal Reserve verhoogt de rente in de Verenigde Staten met een kwart procentpunt. Die staat nu op een bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent en dat is het hoogste niveau sinds 2001. De centrale bankiers van de Fed houden de deur naar verdere rentestappen nadrukkelijk open.

Toch is het niet zo dat er in september automatisch weer een verhoging komt, benadrukte Fed-president Jerome Powell in een toelichting. De beleidsmakers van de centrale bank zullen elke keer weer naar de beschikbare gegevens kijken en dan bepalen wat er nodig is, volgens Powell. Het is dus ook niet automatisch zo dat de Fed de ene vergadering verhoogt en de volgende pauzeert, maar zo’n om-en-omschema is ook niet uitgesloten. In elk geval komt er dit jaar geen renteverlaging, liet Powell weten.

Einde aan pauze

Met de nieuwe verhoging komt alweer een einde aan de pauze in de rentestappen die de Amerikaanse centrale bank vorige maand inzette. Daarvoor had de Fed de rente tien keer op rij opgeschroefd. Maar dat bleek nog niet voldoende om de inflatie onder controle te brengen. Met name de kerninflatie, waarbij de sterk schommelende prijzen van energie en voedsel niet meetellen, blijft hoog.

Als rechtvaardiging voor de verhoging wijst de Fed verder op de sterke arbeidsmarkt. De krapte daar leidt tot hogere salarissen en dat jaagt de inflatie aan. Maar de arbeidsmarkt is ook een teken dat de Amerikaanse economie nog weerbaar is en niet direct in een recessie zal duiken. De Fed voorspelt inmiddels helemaal geen recessie meer in de VS.

Economische activiteit afremmen

Met de hogere rente hoopt de Fed de economische activiteit wat af te remmen. Geld lenen wordt daardoor duurder en dus zullen bedrijven voorzichtiger zijn met investeringen. Consumenten zullen naar verwachting ook minder geld lenen om bijvoorbeeld dure spullen te kopen.

De sterkste effecten van de renteverhogingen moeten nog komen, gaf Powell aan. Maar hoelang het duurt voor een renteverhoging invloed begint te krijgen op de inflatie blijft onduidelijk, gaf de Fed-voorman toe.

