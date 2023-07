Finance week: Kwartaalcijfers en rentebesluit ECB centraal

Beleggers maken zich op voor een week vol kwartaalcijfers van een trits beursgenoteerde bedrijven. Onder meer zorgtechnologieconcern Philips, olie- en gasconcern Shell en voedingsmiddelenbedrijf Unilever openen de boeken. Verder staat donderdag een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank op de agenda.

Bij Philips zullen beleggers onder meer letten op de terugroepactie van miljoenen slaapapneu-apparaten die het bedrijf al twee jaar achtervolgt. Het leeuwendeel van de in totaal 5,5 miljoen apparaten is inmiddels vervangen. Voor de actie heeft Philips honderden miljoenen euro’s apart gezet. Het concern meldde vorige week nog dat zo’n 530 Amerikanen een persoonlijke schadeclaim hadden ingediend wegens gezondheidsklachten. Bij de presentatie van de resultaten over het eerste kwartaal ging het nog om ongeveer vierhonderd zaken.

Shell gaf begin juli al een klein inkijkje in de boeken, bij het geven van een handelsupdate. Daaruit kwam naar voren dat het olie- en gasconcern in het tweede kwartaal minder olie en gas had geproduceerd dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Verder zei Shell te verwachten dat de inkomsten uit de gashandel aanzienlijk lager uitvallen dan in het eerste kwartaal. Dat komt onder meer door seizoenseffecten.

Microsoft komt met cijfers

Op de Amerikaanse beurzen komen enkele grote techconcerns deze week eveneens met cijfers over het tweede kwartaal. Het gaat om onder meer Microsoft, Google-moederbedrijf Alphabet en het moederbedrijf van Facebook en Instagram Meta Platforms. De bedrijven hebben de afgelopen tijd flink ingezet op de ontwikkeling van toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Zo verwerkte Microsoft AI in zijn zoekmachine Bing. Google kwam daarop met een eigen vergelijkbaar systeem met de naam Bard.

Naast bedrijfscijfers, kijken beleggers en analisten ook uit naar het nieuwe rentebesluit van de ECB. ECB-president Christine Lagarde kondigde een maand geleden al aan dat de rentetarieven verder omhooggaan in strijd tegen de hoge inflatie. Bij het rentebesluit in juni ging het om een verhoging met een kwart procentpunt. De financiële markten houden ook nu weer rekening met zo’n stap.

Vanuit diverse Europese landen is de laatste tijd echter kritiek gekomen op de renteverhogingen. Die zouden schade aan de economie toebrengen en niet echt bijdragen aan het bestrijden van de inflatie.

