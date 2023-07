Finance week: opening van nieuw kwartaalcijferseizoen

Beleggers kijken uit naar de officieuze opening van een nieuw kwartaalcijferseizoen, dat aanstaande handelsweek begint met de resultaten van grote Amerikaanse banken. Tegelijkertijd zijn de ogen gericht op nieuwe inflatiecijfers uit de VS.

Vrijdag presenteren de banken Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo hun cijfers over het tweede kwartaal. Dan blijkt onder andere of ze opnieuw hebben kunnen profiteren van de gestegen rentes.

De resultaten van banken bewegen meestal mee met de bredere economische ontwikkelingen. Beleggers zullen dan ook benieuwd zijn wat de grootste kredietverstrekkers van de Verenigde Staten te zeggen hebben over de vraag of er wel of geen recessie aankomt. Daarnaast zeggen bestuurders mogelijk iets over de nasleep van de crises bij hun kleinere branchegenoten eerder in het jaar, toen enkele regionale banken omvielen. Ook enkele andere grote Amerikaanse bedrijven komen met cijfers, zoals snack- en frisdrankconcern PepsiCo en vermogensbeheerder BlackRock.

Negatieve gevolgen voor ondernemers

In Amsterdam komt alleen vastgoedinvesteerder NSI met een kwartaalupdate. Maar de val van het kabinet op vrijdag kan ook voor beweging zorgen bij de kleinere beursfondsen die vooral op de Nederlandse markt zijn gericht. Werkgeversorganisatie VNO-NCW waarschuwde in een reactie op de negatieve gevolgen voor ondernemers als de politiek een tijdlang niets doet aan enkele belangrijke dossiers, zoals klimaatbeleid, de woningbouw en stikstof.

Ook op het macro-economisch vlak komen er belangrijke publicaties aan voor de financiële markten. Het spannendst zullen de inflatiecijfers over juni uit de Verenigde Staten zijn, omdat die van invloed zijn op het rentebeleid. De Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, pauzeerde vorige maand zijn reeks renteverhogingen. Maar doordat er aanwijzingen zijn dat de Amerikaanse economie die hogere leenkosten goed verteert, is de kans groot dat de Fed de rentes later dit jaar verder verhoogt.

Nieuwe inflatiecijfers

Ook uit Duitsland, Frankrijk en Nederland komen nieuwe inflatiecijfers. Bestuursleden van de Europese Centrale Bank deden ook deze week weer uitspraken over de strijd tegen de aanhoudend hoge prijsstijgingen. Zo zei Mario Centeno, het hoofd van de Portugese centrale bank, dat zijn Europese collega’s er vertrouwen in moeten hebben dat de renteverhogingen van de ECB hun werk doen. Mede-ECB-bestuurslid François Villeroy de Galhau voorspelde dat de leenkosten nog lange tijd op een hoog “plateau” zullen blijven.

