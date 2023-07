Financiën consulteert implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering

De minister van Financiën heeft de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering ter consultatie voorgelegd. Reageren kan tot 10 september.

Het wetsvoorstel implementeert de Europese richtlijn duurzaamheidsrapportering. Deze richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive, verplicht bepaalde ondernemingen om verslag te doen over duurzaamheidskwesties. Het wetsvoorstel gaat over de eisen voor accountants en accountantsorganisaties als zij deze informatie controleren. Ook worden transparantieverplichtingen voor beursondernemingen uitgebreid. Over welke duurzaamheidsinformatie ondernemingen verslag moeten doen, wordt met een andere regeling geïmplementeerd. Die regeling wordt later geconsulteerd.

Beschikbaar stellen duurzaamheidsrapport

Ook implementeert het wetsvoorstel de voorschriften over het algemeen beschikbaar stellen van de duurzaamheidsrapportering door beursvennootschappen. De inhoudelijke duurzaamheidsrapporterings-verplichtingen voor ondernemingen worden uitgevoerd in een algemene maatregel van bestuur gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Die richtlijn moet op 6 juli 2024 in nationale regelgeving zijn omgezet.

Duurzaamheidsprestaties beoordelen

“De richtlijn duurzaamheidsrapportering heeft tot doel om de kwaliteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving door ondernemingen te verbeteren”, stelt het minsterie van Financiën in een memorie van toelichting. “Hierdoor wordt het bewustzijn en de kennis over maatschappelijk verantwoord ondernemen bij ondernemingen vergroot. Investeerders, consumenten en andere belanghebbenden zijn aan de hand van die rapportering ook beter in staat om de duurzaamheidsprestaties en -impact van ondernemingen te beoordelen en om die ondernemingen aan te moedigen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.”

