Het is tijd voor ondernemingsklimaatverandering

Een eiland brandt maar kitesurfers pakken golven alsof er niks aan de hand is. In Death Valley is het 56 graden maar toeristen gaan lachend op de foto voor likes op social media. Begrijpt men nog niet wat de urgentie van klimaatverandering is? Dat onze maatschappij, de natuur en onze economie er keihard door worden geraakt.

Als het bedrijfsleven zich comfortabel blijft laven aan het huidige, zo geroemde, ondernemingsklimaat van Nederland doet het zichzelf tekort. Het is te eenzijdig ingericht op financiële groei, te weinig op de realiteit van nu.

Levensader

Ondernemers zijn de levensader van onze economie. Bedrijven zorgen voor producten en diensten waar vraag naar is, ze verschaffen werkgelegenheid, betalen belasting en ze investeren in het verdienvermogen van de toekomst. Het is van groot belang dat ondernemers kunnen blijven ondernemen. Juist daarom moet het ondernemingsklimaat worden aangepast.

Het moet niet alleen gaan over bijvoorbeeld fiscale aantrekkelijkheid, verminderen van regeldruk, de arbeidsmarkt, het stimuleren van innovatie, en de beschikbaarheid van bedrijfsterreinen. De inzet op verduurzaming in het huidige ondernemingsklimaat is halfslachtig en lijkt er vooral op gericht om het de bestaande economie niet echt moeilijk te maken.

Harde realiteit

Men hoopt kennelijk dat we zo lang mogelijk door kunnen met ‘business as usual’. Net doen of er weinig aan de hand is en we het ons kunnen veroorloven de harde realiteit van klimaatverandering, milieudegradatie en sociale ontwrichting (bijvoorbeeld ongelijkheid en migratie) te blijven negeren.

Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen kunnen blijven ondernemen in een duurzame economie. Dat omvat een ondernemingsklimaat mét keiharde reactie op de klimaatcrisis en de sociale ontwrichting en er zo voor zorgt dat ondernemers en de maatschappij niet met lege handen komen te staan. Voor MVO Nederland en partners is de inzet op verduurzaming vanzelfsprekend. Onze Nieuwe Economie Index (NEx) vormt het kompas op zeven thema’s.

Transitie versnellen

En de overheid kan en moet de transitie versnellen. Door te normeren (goede regels maken), te beprijzen (de kosten van vervuiling en oneerlijkheid neerleggen bij de veroorzakers) en te subsidiëren (belangrijke innovaties ondersteunen).

We roepen politieke partijen dan ook op ondernemingsklimaatverandering mee te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Om de natuur en maatschappij te redden. En om ondernemers oneindig te laten ondernemen. Wij zullen onze stem steeds weer laten horen om dit voor elkaar te krijgen.

Volg Executive Finance op LinkedIn!