IMF voorziet iets meer groei en iets minder sterke prijsstijgingen

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelt een iets sterkere groei van de wereldeconomie dan eerder voor mogelijk werd gehouden. Tegelijk lijkt het erop dat de prijsstijgingen dit jaar minder hevig zullen zijn dan economen van de VN-organisatie bij hun vorige grote raming in april nog voorzagen.

Zoals het er nu naar uitziet, gaat de wereldeconomie dit jaar met 3 procent vooruit en volgend jaar nog eens met 3 procent. Eerder rekende het IMF nog op plussen van 2,8 en 3 procent. Voor de inflatie is de verwachting nu dat deze over heel dit jaar afzwakt tot 6,8 procent, 0,2 procentpunt minder dan bij de vorige raming. De periode met hoge inflatie zou wel wat langer aanhouden. Het IMF gaat voor volgend jaar uit van een 5,2 procent hoger prijspeil. Eerder was de prognose nog een plus van 4,9 procent.

Geleidelijk herstel

“De wereldeconomie blijft zich geleidelijk herstellen van de pandemie en de Russische invasie van Oekraïne”, constateert IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas. Daarbij onderstreept hij dat de energie- en voedselprijzen al weer behoorlijk zijn gedaald sinds hun eerdere pieken.

Toch moet er volgens Gourinchas niet te vroeg worden gejuicht. De groei is met name in ontwikkelde economieën nog erg beperkt en zwakker dan vorig jaar. Het eurogebied is bijvoorbeeld nog aan het bijkomen van de scherpe stijging van de gasprijzen van vorig jaar. Hier voorziet het IMF dit jaar en volgend jaar 0,9 en 1,5 procent groei. Dat is wel een tikkeltje meer dan eerder geraamd, maar de cijfers blijven bescheiden. Over Nederland heeft het IMF nu geen nieuwe cijfers.

Rente drukt bedrijvigheid

Ook ziet Gourinchas nog veel risico’s waardoor de vooruitzichten zomaar weer kunnen verslechteren. Zo ziet hij dat de renteverhogingen van centrale banken op de bedrijvigheid drukken. Daardoor is lenen immers behoorlijk duurder geworden. De topeconoom ziet ook dat de lonen duidelijk beginnen op te lopen. Daardoor ligt een loon-prijsspiraal op de loer, waarbij bedrijven zich aangezet voelen om hun prijzen juist verder op te voeren. Gourinchas vertrouwt er vooralsnog wel op dat het niet zo ver komt.

In de ogen van de deskundige is het van belang dat centrale banken niet te vroeg beginnen met het weer verlagen van de rente. Dat kan volgens hem alleen als de inflatie duidelijke en aanhoudende tekenen van afkoeling vertoont. “We zijn er nog niet”, benadrukt hij. Het IMF drukt overheden op het hart om veel eerder opgezette steunmaatregelen af te bouwen en weer te kijken naar hun eigen financiële gezondheid.

