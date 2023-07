Industriesector eurozone krimpt harder dan gedacht

De bedrijvigheid in de industrie van de eurozone is afgelopen maand harder gekrompen dan aanvankelijk werd gedacht door een afzwakkende vraag. Dat komt mede doordat de Europese Centrale Bank de rentetarieven in een rap tempo heeft verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden. De hogere leenkosten zetten namelijk ook een rem op de economie en drukken de vraag naar goederen.

De index van S&P Global die de bedrijvigheid in de industrie van het eurogebied meet, daalde in juni naar een stand van 43,4, van 44,8 in mei. Eerder werd voor juni een daling tot een niveau van 43,6 gemeld. Een niveau van 50 of meer wijst op groei van de bedrijvigheid, daaronder op krimp. De industriesector kende daarmee de grootste krimp in ruim drie jaar.

In alle vier de grootste economieën van de eurozone was vorige maand sprake van een krimp in de industrie. Ook de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie zijn in juni flink verslechterd, meldde de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi). Volgens de organisatie gaat het om de grootste krimp in meer dan drie jaar.

Negatief reactie op renteverhogingen

“Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de kapitaalintensieve industriële sector negatief reageert op de renteverhogingen van de ECB”, waarschuwde Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank. In de strijd om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent, heeft de ECB het belangrijkste rentetarief al in een recordtempo verhoogd tot het huidige niveau van 3,5 procent. In juli komt daar naar verwachting nog eens een kwart procentpunt bij waardoor de koopkracht van consumenten en bedrijven met schulden verder onder druk komt te staan.

Volg Executive Finance op LinkedIn!