Jurjen Jongma beoogd CFO van Ebusco

De raad van commissarissen van Ebusco draagt Jurjen Jongma voor ter benoeming tot lid van de raad van bestuur. Na benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders gaat hij de rol van CFO op zich nemen. De voormalig bestuurder van Philips wordt in deze rol verantwoordelijk voor de wereldwijde financiële strategie en beleid, nu Ebusco haar volgende groeifase ingaat.

Jongma (1971) was tot kortgeleden CFO bij Versuni, voorheen bekend als Philips Domestic Appliances. Daarvoor bekleedde hij ruim 25 jaar financiële posities binnen Koninklijke Philips, waarvan onder meer in de rol van CFO voor verschillende bedrijfsonderdelen van Philips, evenals als Hoofd Internal Audit voor Koninklijke Philips. Jongma heeft de Nederlandse nationaliteit en beschikt naast een mastertitel in Economie van de Universiteit van Tilburg, over een Executive Master in Finance & Control van de Universiteit Maastricht. Zijn uitgebreide ervaring is van onschatbare waarde in de volgende fase van Ebusco, waarin het bedrijf stevig inzet op het internationaal opschalen van haar productiecapaciteit.

Uitstekende trackrecord

Derk Haank, voorzitter van de raad van commissarissen van Ebusco: “De raad van commissarissen is verheugd dat Jurjen Jongma als CFO bij Ebusco aan de slag gaat. Jurjen heeft als doorgewinterde CFO een uitstekende trackrecord opgebouwd als het gaat om financieel leiderschap. Dankzij zijn uitgebreide ervaring zijn we ervan overtuigd dat Jurjen uit het juiste hout is gesneden om Ebusco door de volgende groeifase te leiden. We denken dan ook dat Jurjen een waardevolle toevoeging zal zijn aan de Raad van Bestuur.”

Peter Bijvelds, CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Ebusco voegt hieraan toe: “We zijn enorm blij met de komst van Jurjen Jongma als lid van de raad van bestuur. Jurjen brengt een schat aan financiële, operationele en strategische ervaring met zich mee. Ik ben er van overtuigd dat zijn leiderschap van substantiële waarde zal zijn bij het uitbouwen van Ebusco tot een bedrijf voor de lange termijn. Ik kijk er dan ook enorm naar uit Ebusco samen naar de volgende fase te tillen.”

Uitgebreide inwerkperiode

Jongma zal eind juli bij Ebusco van start gaan met een uitgebreide inwerkperiode. Na zijn voorgenomen benoeming tijdens een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders op 6 september, zal hij de rol van CFO op zich nemen.

