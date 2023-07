Lichte stijging in startupinvesteringen, komende halfjaar wordt bepalend

Uit de meest recente cijfers blijkt dat Nederlandse startups in het tweede kwartaal van 2023 voor ongeveer €525 miljoen aan durfkapitaal hebben opgehaald. Dit markeert een lichte stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar (ca. €420 miljoen) en een daling in vergelijking met het tweede kwartaal van 2022 (ca. €710 miljoen). Dit blijkt uit het Quarterly Startup Report, een driemaandelijkse data-analyse van Dealroom.co, Golden Egg Check, KPMG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), Dutch Startup Association (DSA) en Techleap.nl.

Het aantal deals is ongeveer vergelijkbaar ten opzichte van het vorige kwartaal (108 deals in totaal tegenover 107 in het eerste kwartaal van 2023).

Top deals Q2: Tagworks €59.500.000

Factris €50.000.000

Fourthline €50.000.000

Weaviate.io $50.000.000

Axelera AI $50.000.000 (inclusief een €27 miljoen ronde die in 2022 is aangekondigd)

VarmX €30.000.000

E-magy €15.000.000

HeatTransformers €15.000.000

Instruqt €15.000.000

Pryme €13.000.000

Prominente rol voor biotech, fintech, cleantech en AI

In het tweede kwartaal van 2023 haalde Tagworks met bijna €60 miljoen de grootste investering op. Ook VarmX, een ander biotech bedrijf, is in de top tien te vinden. De top drie wordt gecomplementeerd door bedrijven in de fintechsector, namelijk Factris en Fourthline. Verder staan in het tweede kwartaal van 2023 vooral de cleantechsector, vertegenwoordigd door bedrijven zoals E-magy, HeatTransformers en Pryme, prominent in de top 10 van deals; samen goed voor €33 miljoen. Daarnaast blijkt dat 10% van de deals en 15-20% van het totale bedrag aan investeringen AI-gerelateerd zijn.

Nederland staat bekend als een vruchtbare voedingsbodem voor fintechs. Onlangs riepen zes ceo’s van fintechbedrijven op tot gunstigere voorwaarden om Nederland aantrekkelijk te houden. De sector, die financiële diensten toegankelijker maakt en consumenten meer macht geeft, speelt een cruciale rol in de transitie naar een duurzame economie. Het behoud van de Nederlandse positie vergt daarom blijvende inzet op innovatie, talent en samenwerking, ook van de overheid en toezichthouders.

Nog geen echt grote financieringsrondes in 2023

In de eerste helft van 2023 is tot nu toe circa €950 miljoen opgehaald door Nederlandse techbedrijven. Opvallend is dat er dit jaar nog geen echt grote financieringsrondes (>€60 miljoen) hebben plaatsgevonden. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de startup funding, aangezien veel startups en scale-ups, die op de piek van de markt in 2021 financiering hebben opgehaald, naar verwachting later dit jaar nieuwe – waarschijnlijk grotere rondes – zullen starten. Deze rondes zijn relevant voor bijvoorbeeld de internationale uitrol van producten en diensten, het uitbreiden van productiecapaciteit en voor het verkrijgen van groter marktaandeel.

Lucien Burm, voorzitter van de Dutch Startup Association zegt: “Investeerders lijken zich vooralsnog afwachtend op te stellen. Het is nu de vraag of de markt inderdaad herstellende is en we het keerpunt voorbij zijn. De tweede helft van het jaar zal dit moeten blijken. Het zal met name spannend worden in investeringen voor de groeifases. Ondanks de uitdagende economische omstandigheden blijft de Nederlandse startupsector veerkrachtig en lijkt Nederland het voorlopig beter te doen dan de ons omringende landen, waar investeringen blijven dalen”.

Uitdagende tijd

Maurice van Tilburg, Managing Director van TechLeap zegt: “Hoewel we positieve signalen in de markt zien, merken we dat het met name voor scaleups moeizaam is om de juiste financiering voor de volgende fase op orde te krijgen in de huidige marktomstandigheden. Voor deze ondernemingen wacht een uitdagende tijd waarin investeerders meer naar netto resultaten kijken, leidend tot mogelijke kostenbesparingen, herstructureringen of het aanbrengen van een strategische focus. Maar juist deze scaleups hebben de potentie om door schalen van hun product een enorme maatschappelijke en economische impact te maken.”

