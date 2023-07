‘Mkb in zwaar weer door coronaschuld’

Duizenden kleine en middelgrote bedrijven dreigen om te vallen. Het aantal faillissementen stijgt en winsten lopen terug. Vooral het afbetalen van de coronaschuld blijft een probleem, meldt Het Parool.

Aan de achtbaanrit voor de kleine en middelgrote bedrijven komt maar geen einde. “De coronacrisis ging naadloos over in de energiecrisis en daarna de inflatiecrisis,” ziet Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie ONL. “Daardoor hebben bedrijven helemaal geen hersteltijd gehad, geen tijd om wat vet op de botten te krijgen.”

Terugbetaaltijd

Veel bedrijven hebben in de coronatijd schulden opgebouwd, vooral bij de Belastingdienst. De fiscus gaf ondernemers destijds uitstel van betaling van belasting en daar hebben honderdduizenden ondernemers gebruik van gemaakt. Nu is het echter terugbetaaltijd. En dat leidt tot grote problemen, ziet Michiel Hordijk, directeur van IMK, een adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf. “In totaal hebben 266.000 bedrijven een betalingsregeling getroffen met de Belastingdienst. Daarvan hebben zo’n 30.000 bedrijven alles afbetaald. Maar er is ook een groep van 50.000 bedrijven die nog helemaal niets geregeld heeft en ook nog niet in overleg is met de Belastingdienst.”

