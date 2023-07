Nederlandse bedrijven investeren met WBSO-steun meer dan ooit in innovatie

Innovatie is de basis om toonaangevend te blijven in wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van klimaat, energie, high tech, digitalisering en gezondheidszorg. Meer onderzoek naar en ontwikkeling van innovatieve technologie, producten en diensten in Nederland is daarom noodzaak. Nederlandse bedrijven hebben daar in 2022 meer dan ooit in geïnvesteerd (8,2 miljard euro) met steun vanuit de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dat staat in de jaarrapportage die door minister Micky Adriaansens (EZK) is gepubliceerd.

Het bedrag aan toekenningen is een stijging van 5,9% ten opzichte van de vorige recordscore uit 2021. Niet eerder sinds de start in 1994 hebben bedrijven zoveel geïnvesteerd in innovatie met hulp van de WBSO. Deze investeringen komen vanuit bijna 20.000 ondernemers, waarvan 97% mkb’ers. Hiermee konden zij hun kosten voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe innovaties met ruim 1,3 miljard euro verlagen.

Minister Micky Adriaansens (EZK): “We stimuleren ondernemers volop om in te zetten op onderzoek en ontwikkeling. Innovatie is het antwoord op diverse uitdagingen. Denk aan het verminderen van afhankelijkheid, maar ook de aanpak van grondstoffenschaarste en om verduurzaming en digitalisering te versnellen. Het is goed om te zien dat onze bedrijven dat meer dan ooit tevoren doen. Via de WBSO ondersteun ik graag al deze innovatieve starters, mkb’ers en grootbedrijven waar de maatschappij als geheel baat bij heeft.”

Aantal ondersteunde fulltime banen gestegen

Via de WBSO kunnen bedrijven een deel van hun loonkosten en andere noodzakelijke uitgaven voor het doen van onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen. Uit de jaarrapportage Focus op research & development, de WBSO in 2022 blijkt dat het bedrag aan innovatieprojecten bestaat voor €4,7 miljard aan loonkosten en €3,5 miljard aan niet-loonkosten. Dat is een stijging van bijna 500 miljoen euro ten opzichte van 2021.

Met het werk waar bedrijven WBSO voor ontvingen, zijn iets minder dan 93.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen (fulltime banen) gemoeid, een stijging van bijna 1.600 arbeidsplaatsen ten opzichte van 2021. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling namens het ministerie van EZK uit. Meer via rvo.nl/wbso.

