Nicolas De Clercq volgt Geert Peeters op als CFO van Greenyard

Nicolas De Clercq wordt de nieuwe CFO van Greenyard, een van de grootste leveranciers van groenten en fruit. De Clercq volgt Geert Peeters op, de huidige CFO, die het bedrijf eind september

gaat verlaten om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Hein Deprez, oprichter en co-CEO van Greenyard: “Nicolas brengt meer dan 25 jaar ervaring met zich mee, waarvan al meer dan tien jaar als succesvolle CFO, onder meer bij een beursgenoteerd bedrijf. Hij heeft alle kwalificaties als topmanager. En hij heeft doorheen zijn loopbaan een bewezen staat van dienst opgebouwd die zijn sterk leiderschap en focus op permanente groei weerspiegelen. We zijn er zeker van dat Nicolas binnen de kortste keren volledig operationeel zal zijn, en onmiddellijk zal bijdragen aan de versnelling van Greenyards wereldwijde traject naar gezonde voeding voor iedereen, gedreven door pure-plant food experiences.”

Nicolas De Clercq is verheugd zich aan te sluiten bij Greenyard: “Ik ben erg blij om opnieuw bij een beursgenoteerd en ambitieus bedrijf als Greenyard aan de slag te gaan. Er was meteen een klik met zowel het bedrijf als met het managementteam. Kijkend naar mijn professionele traject van de afgelopen tien jaar bij een beursgenoteerd bedrijf met een sterke familie als aandeelhouder, de duidelijke ambities van Greenyard en mijn persoonlijke achtergrond als zoon van een tuinder, vallen alle puzzelstukjes voor mij nu samen. Greenyard is een bedrijf met een duidelijke missie, dat midden in de wereldwijde voedseltransitie staat en dat klaar is voor een gezonde toekomst. Ik kijk ernaar uit om daaraan bij te dragen.”

Peeters verlaat Greenyard in september

Na vijf vruchtbare en intense jaren van samenwerking besloot Geert Peeters een nieuwe wending te nemen in zijn professionele carrière en Greenyard te verlaten. Hij zal zijn rol als CFO overdragen en het bedrijf per 30 september 2023 verlaten. Er is voldoende tijd voorzien voor een ruime en grondige overdracht tussen Geert Peeters en Nicolas De Clercq.

Marc Zwaaneveld, co-CEO van Greenyard: “Samen met Geert hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt om ons bedrijf verder voor te bereiden op de toekomst. Op basis van de sterke fundamenten van Greenyard zijn we de afgelopen jaren een sterkere en flexibelere globale leider geworden. We zijn een stabiele en betrouwbare partner in de voedselwaardeketen en Geert heeft hier direct aan bijgedragen. In het jaar waarin hij vijftig wordt, vindt Geert het een goed moment om nieuwe uitdagingen aan te gaan en andere stappen te ondernemen. Wij bedanken hem voor zijn grote toewijding en belangrijke bijdrage aan onze resultaten in de afgelopen jaren. Met Nicolas aan boord kunnen we ons werk op basis van die fundamenten voortzetten en zelfs verder versnellen.”

