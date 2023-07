Rients Abma onderscheiden met de ICGN Lifetime Achievement Award

Foto: PwC

Eumedion-directeur Rients Abma is onderscheiden met de ‘Lifetime Achievement Award’ van het International Corporate Governance Network (ICGN). Hij is de eerste Nederlander die deze prestigieuze onderscheiding in ontvangst heeft mogen nemen.

De ICGN Lifetime Achievement Award wordt periodiek uitgereikt aan personen die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd op het gebied van corporate governance en hebben bijgedragen aan aanzienlijke corporate governance verbeteringen in één of meer jurisdicties.

Tomeloze inzet

Rients Abma werd door het ICGN Awards Committee en het ICGN-bestuur geroemd om zijn tomeloze inzet in de afgelopen twintig jaar om de corporate governancestandaarden en -praktijken in Nederland en de Europese Unie (EU) naar een hoger niveau te tillen. In zijn dankwoord stelde de Eumedion-directeur dat hij dat met veel enthousiasme en overtuiging heeft gedaan. Volgens hem is goede corporate governance een randvoorwaarde voor welvaart en welzijn in de gehele samenleving.

De internationale onderscheiding is volgens Rients Abma niet alleen bedoeld voor hem als individu maar ook voor de organisaties waarvoor hij heeft gewerkt en nog steeds werkt, niet in de laatste plaats Eumedion. Eumedion heeft zich, volgens hem, in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld als een betrouwbaar en professioneel corporate governance en duurzaamheidsplatform met maatschappelijk aanzien en hoge impact. Hij bedankte in het bijzonder de Eumedion-deelnemers, de gehele Eumedion-staf en het bestuur die dit mee helpen opbouwen.

