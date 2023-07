Top 25 best presterende accountskantoren van Nederland

De eerste editie van de Top-25 Accountantskantoren kent één duidelijke winnaar: Verstegen. Met een sterke all-round performance en een bovengemiddelde groei houdt het kantoor de concurrentie ver achter zich.

In dit top-25 rapport brengt Aeternus de financiële prestaties van de best presterende Nederlandse accountantskantoren in beeld. In de analyse komt de volgende top-3 naar voren:

1. Verstegen accountants en adviseurs

2. De Hooge Waerder Accountants

3. Deloitte

De Nederlandse accountancy sector is volop in beweging. In 2022 vonden er maar liefst 26 fusies en overnames plaats.

Het volledige rapport is hier te lezen.

