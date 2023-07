Twee op de vijf financeprofessionals ziet geen voordelen in gebruik cryptovaluta als betaalmiddel

Volgens 42 procent van de financeprofessionals heeft cryptovaluta geen voordelen als zakelijk betaalmiddel. Dat blijkt uit de FinTech Barometer, het onderzoek van Onguard naar de financiële status van Nederlandse bedrijven dat dit jaar voor de zesde keer is uitgevoerd.

Voor dit onderzoek zijn 311 CFO’s, financieel managers en financieel medewerkers ondervraagd. Cryptovaluta worden in de praktijk dan ook nog weinig als betaalmiddel gebruikt. Voor slechts vijf procent van de organisaties en zeven procent van hun klanten geniet cryptovaluta de voorkeur als betaalmiddel.

Andere betaalmethoden

De favoriete betaalmethode bij zowel organisaties (37%) als klanten (33%) is iDEAL. Op de tweede plek staat de automatische incasso, dit is de favoriete betaalmethode voor 34 procent van de organisaties en 25 procent van de klanten. De derde plek gaat voor organisaties naar PayPal (19%) en voor klanten naar handmatige overschrijvingen (20%).

Voordelen van cryptovaluta

Cryptovaluta zijn dus nog lang niet terug te vinden in het rijtje van favoriete betaalmethoden. Toch staat 22 procent van de financeprofessionals positief tegenover het gebruik van cryptovaluta voor zakelijke betalingen. Onder CFO’s is dit zelfs 35 procent. Hoewel bijna de helft van de financeprofessionals geen voordelen ziet in het gebruik van cryptovaluta als betaalmiddel, geven degenen die dat wel zien twee belangrijke voordelen. De voordelen zijn volgens hen het drukken van kosten vanwege de afwezigheid van de bank als tussenpersoon (17%) en de programmeerbaarheid, waardoor boekhoudregels en extra veiligheidsmaatregelen in betalingen kunnen worden verwerkt (17%). Dat klinkt voor financeprofessionals als muziek in de oren en 33 procent denkt dan ook dat het over vijf jaar gebruikelijk is dat digitale munten op de bedrijfsbalans staan.

NFT’s, smart contracting en tokenization

De financiële sector zal veranderen wanneer cryptovaluta een mainstream technologie wordt. Naast deze technologie zijn er andere recente ontwikkelingen die de finance wereld kunnen transformeren, denk aan NFT’s, smart contracting en tokenization. Financeprofessionals zijn al positief over deze ontwikkelingen. Zo geeft 34 procent aan dat deze innovaties passen bij hun bedrijfsidentiteit. Daarnaast ziet 37 procent mogelijkheden om NFT’s te gebruiken op het gebied van digitale verkoop en community building. Ook smart contracting en tokenization worden met open armen ontvangen. 44 procent verwacht namelijk dat het zakelijk inzetten van smart contracting hun organisatie voordelen kan opleveren en 39 procent ziet mogelijkheden voor het zakelijk gebruik van tokenization.

Adriaan Kom, managing director bij Onguard: “Er blijven regelmatig nieuwe technologieën opduiken, die nog hun waarde moeten bewijzen voor het financiële proces. Financeprofessionals staan in eerste instantie dan ook vaak huiverig tegenover nieuwe technologieën. Zo ook bij cryptovaluta, NFT’s, smart contracting en tokenization. Maar het is goed om te zien dat ze de voordelen van een aantal technologieën al zien. Deze kunnen namelijk echt zorgen voor een verbetering van de sector. Wel is het altijd belangrijk om je te verdiepen in een technologie en voor jouw organisatie te bepalen of deze relevant kan zijn om je doelstellingen te halen en de klantervaring te verbeteren. Volg daarin niet de meute, maar maak de juiste afweging voor jouw organisatie. Alleen dan kun je alles uit de technologie halen.”

