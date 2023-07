USG Finance stuurt opleiderschap, meesterschap en vaardigheden: “Ontwikkeling is geen checklist”

Beweging leidt tot verandering en groei. Met die filosofie helpt detacheringsbureau USG Finance hoogopgeleide financials hun weg te vinden bij uiteenlopende organisaties. Van overheden tot multinationals. USG zet daarbij vol in op de ontwikkeling van leiderschap, meesterschap en vaardigheden, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

In die ontwikkeling worden de gedetacheerde professionals ondersteund door de resourcemanagers van USG Finance. Een daarvan is Astrid van der Haar. “We doen veel meer dan onze financials plaatsen bij toffe opdrachtgevers, zoals Allego, VolkerWessels, TU Delft, PWC en het Rijk. Onze toegevoegde waarde is de één-op-één-begeleiding die we deze vaak jonge mensen bieden, met toegespitste kennis- en informatiemogelijkheden. Op die manier kunnen zij zich puur focussen op hun ontwikkeling. Wij zorgen voor de rest.”

Alle ruimte voor ontwikkeling

USG Finance is een label van RGF Staffing (dat onderdeel is van Recruit Global Staffing, een van ’s werelds grootste HR-dienstverleners). Ook de labels USG Legal en USG MarCom vallen onder deze vlag. USG Finance richt zich op het detacheren van financials. “Ze kunnen gewoon bij ons instromen, krijgen een vast contract en hoeven zich niet druk te maken over het vinden van de juiste opdrachten. Op die manier hebben zij zekerheid van inkomen, van opdrachten, kunnen ze remote of hybride werken én krijgen ze alle ruimte zich te ontwikkelen, via onze eigen Academy en onder begeleiding van een resourcemanager. Veel van onze professionals stromen na hun studie in als trainee, een traject van twee jaar waarbij ze al in het eerste jaar drie opdrachten krijgen; dat is echt een belofte van ons.”

Astrid van der Haar, resourcemanager bij USG Finance.

Dit detacheringsbureau voor hoogopgeleide financials heeft momenteel ongeveer 70 professionals geplaatst en voor een groot aantal ZZP’ers bemiddeld bij opdrachtgevers. “Ondertussen houden wij scherp in de gaten hoe de wereld van finance zich ontwikkelt. Niet alleen met oog op onze primaire dienstverlening, maar zeker ook op onze ontwikkeltrajecten; sluiten onze trainingen bijvoorbeeld nog goed genoeg aan op wat zowel professionals als opdrachtgever nodig hebben? Is de materie voor de financial wel interessant genoeg, uitdagend genoeg, of misschien juist te hoog gegrepen? Dat soort vragen stellen wij onszelf met uiteindelijk als doel een zo hoog mogelijk niveau van onze dienstverlening, naar zowel de professionals als de opdrachtgevers toe.”

Leiderschap, meesterschap en vaardigheden

USG Finance richt zich in die ontwikkeling van de financials op leiderschap, meesterschap en vaardigheden, zowel professioneel als persoonlijk. “Denk bij vaardigheden aan projectmanagement, persoonlijke effectiviteit, presentatievaardigheden, samenwerken en communicatie. Onder meesterschap verstaan we de ontwikkeling van inhoudelijke finance-onderwerpen, zoals power BI, verslaggeving en data-architectuur. Hiervoor kijken we naar de actualiteit en de toekomstige behoeftes van onze opdrachtgevers. Leiderschap draait meer om jouw ontwikkeling als persoon, om ‘personal branding;’ als het ware. Hoe kom ik over? Hoe ga ik om met feedback? Hoe sta ik sterk in mijn schoenen? Hoe uit zich dat in je werk?”

“Veel van onze professionals stromen na hun studie in als trainee, een traject van twee jaar waarbij ze al in het eerste jaar drie opdrachten krijgen; dat is echt een belofte van ons.”

Cruciaal bij dit alles is volgens Van der Haar dat mensen zelf vinden dat ze bepaalde eigenschappen en vaardigheden kunnen ontwikkelen. “Het mag niet voelen als moeten. Het gaat erom dat ze iets zelf willen. Wie intrinsiek gemotiveerd is om zich op bepaalde vlakken te ontwikkelen, zal zich ook ontwikkelen. Daar coachen wij ook op, dat vinden wij een heel belangrijk onderdeel. De vragen die bij mijn gesprekken met professionals ook eigenlijk altijd terugkomen zijn: waar wil je over een tijdje staan en hoe ga je dat doen? Dan trek ik ‘m vrij breed, maar dat kan natuurlijk ook gewoon gaan om het maken van stappen binnen een specifieke opdracht.”

Welcome to the real world

Ter illustratie haalt Van der Haar het voorbeeld aan van een business controller die het heel spannend vindt om te presenteren. “Dit hoort nou eenmaal bij de functie, maar kan natuurlijk wel doodeng zijn. Vooral als je wat introverter bent. Je hebt misschien wel presentaties gedaan op de Academy, maar dat was voor bekende gezichten. Als je ineens ‘voor het echie’ moet presenteren, stap je echt uit je comfortzone. Daar kunnen wij dan bij helpen. Niet alleen met concrete handvatten, maar ook door ze te laten inzien dat deze spanning soms ook bij het vak hoort. En dat juist zulke stappen zorgen voor de gewenste groei. In die zin proberen we dus ook een zekere bewustwording mee te geven aan met name de young professionals.”

Wie uit de comfort zone stapt, is in beweging. En beweging creëert verandering en groei. “Beweging kan natuurlijk ook betekenen dat je een foutje maakt, of dat iets in jouw beleving minder goed gaat. Maar fouten maken, is ook groeien. Dat kan soms eng zijn, maar zelf die stappen durven maken om in beweging te komen, is de enige manier om jezelf echt te ontwikkelen, als professional en als persoon. Het komt je allemaal niet aanwaaien. Welcome to the real world. Kom zelf in beweging. Mensen kunnen niet ruiken dat jij je wilt ontwikkelen of promotie wilt maken. Of dat je iets eng vindt. Je hebt de regie zelf in handen.”

“Mensen kunnen niet ruiken dat jij je wilt ontwikkelen of promotie wilt maken.”

Sturen op authenticiteit

USG Finance kijkt naar eigen zeggen dan ook op een ‘hele menselijke manier’ naar ontwikkeling. “Het is geen opgedragen checklist. Natuurlijk zijn bepaalde competenties bepalend voor jouw succes in de functie die je vervult of ambieert. Los daarvan richten wij ons heel specifiek op de ontwikkeling van de persoon achter de professional. Heel belangrijk daarbij is dat wij echt sturen op authenticiteit, dus zonder jezelf te verliezen, zonder jou iets op te dragen wat heel ver van je afstaat. Want wie dicht bij jezelf kan blijven, is gemotiveerder om zich te ontwikkelen en zal sneller resultaat boeken.”

Dit artikel is gesponsord door USG Finance Professionals.

