Vertrouwen producenten zakt tot laagste niveau sinds maart 2021

Het vertrouwen van ondernemers in de industrie is in juli voor de vierde maand op rij afgenomen. Dat komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek doordat ondernemers minder positief waren over hun orderportefeuille. Ook over de verwachte productie in de komende drie maanden oordeelden ze minder positief. Over de voorraden gereed product waren de producenten echter minder negatief.

De index die het vertrouwen meet ging van 1,0 in juni naar 0,1 in juli, aldus het CBS. Dat is de laagste stand sinds maart 2021. Het producentenvertrouwen ligt daarmee ook onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar van 1,4. Het vertrouwen van de ondernemers bereikte in november 2021 de hoogste waarde (12,7). In april 2020 werd de laagste waarde (min 28,7) genoteerd.

In driekwart van de belangrijkste branches in de industrie verslechterde het producentenvertrouwen deze maand. Net als in de voorgaande maanden waren de ondernemers in de elektrotechnische en machine-industrie het meest positief. Ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren opnieuw het meest negatief.

Volg Executive Finance op LinkedIn!