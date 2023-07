Washington Post: toezichthouder start onderzoek naar maker ChatGPT

De Amerikaanse toezichthouder FTC is een uitgebreid onderzoek gestart naar OpenAI, het bedrijf achter de populaire chatbot ChatGPT. Dat meldt de Washington Post. Volgens de krant wordt onderzocht of het bedrijf regels voor consumentenbescherming schendt door de persoonlijke reputatie van mensen op het spel te zetten.

Zo vraagt de FTC aan OpenAI om gedetailleerde beschrijvingen te geven van klachten die het bedrijf heeft ontvangen. Bijvoorbeeld na “valse, misleidende, kleinerende of schadelijke” uitspraken over mensen door ChatGPT. Dat staat in een twintig pagina’s tellend verzoek van de toezichthouder dat deze week naar OpenAI is gestuurd, aldus de Washington Post.

Beveiligingsincident

De FTC vraagt verder ook naar informatie over een beveiligingsincident dat OpenAI in maart bekendmaakte. Door een fout in het systeem, een zogeheten bug, konden sommige gebruikers onder meer de chatgeschiedenis van anderen bekijken. OpenAI heeft al aangegeven dat het aantal mensen dat hier iets van merkte “extreem laag” was.

Mocht de toezichthouder constateren dat OpenAI regels overtreedt, dan kunnen boetes volgen. Zo legde de FTC eerder al boetes op aan Facebook-moeder Meta Platforms, webwinkelconcern Amazon en Twitter.

