Arjen Schouten: “AI kan kans zijn voor service en processen”

Het is zomer. Voor veel branchegenoten reden om even afstand te nemen van het werk en zich op te laden voor de tweede helft van het jaar. In een zomerserie spreken onze collega’s van AMweb smaakmakers uit de sector over uiteenlopende zaken. Arjen Schouten, CFRO en bestuurder bij Univé, geeft antwoord op vijf vragen.

Als je je vakgenoten een tip mag geven: wat is de mooiste plek in Europa?

“Ik heb natuurlijk veel nog niet gezien, maar wat mij betreft is het Hadrian’s Wall Path de mooiste plek in Europa. Dat is een langeafstandswandeling die zich in het grensgebied van Engeland en Schotland strekt tussen de oost- en westkust van Engeland. Deze meerdaagse trektocht voert je langs de 117 kilometer lange muur die de Romeinen meer dan tweeduizend jaar eerder hebben gebouwd als versterkte grenslinie in dit deel van hun rijk, om zich te verdedigen tegen invallen van vijandige volken in het huidige Schotland. Een indrukwekkend bouwsel, zeker als je bedenkt dat daar geen machines aan te pas zijn gekomen. Niet minder indrukwekkend is daarnaast het prachtige landschap, dat vanwege de adembenemende uitzichten echt een aanrader is.”

Het jaar is op de helft. Op welke prestatie ben je trots?

“Ik ben trots op veel zaken die we het afgelopen halfjaar hebben bereikt, maar laat ik er twee uitlichten. Allereerst hebben we een zesde plek behaald bij Best Workplaces van grote ondernemingen in Nederland. Univé staat dicht bij haar leden, die we een zo persoonlijk mogelijke service willen bieden. De rol van onze medewerkers is daarin cruciaal. En dus ook hun goede gevoel bij het werk wat ze doen en de omstandigheden waar Univé als werkgever in voorziet. Deze zesde plaats is daarvan een fantastische bevestiging. Daarnaast hebben we in juni onze nieuwe merkcampagne gelanceerd, die krachtig onze coöperatieve identiteit benadrukt. Hiermee laten we zien hoe Univé midden in de samenleving staat en welke voordelen het lidmaatschap van onze coöperatie biedt voor onze leden en hun leefomgeving. Het campagnethema Winst waar je blij van wordt – een knipoog naar onze identiteit als coöperatie zonder winstoogmerk – benadrukt hierbij dat het ledenbelang altijd voorop staat bij Univé.”

Voordat we besluiten tot implementatie van AI en de vorm die dit moet krijgen, richten we ons nu op verkenning van kansen en risico’s.

Het afgelopen jaar maakte AI z’n doorbraak bij het grote publiek. Zet Univé het al functioneel in?

“Vooropgesteld is Univé een coöperatie die dicht bij haar leden staat en uitgaat van een menselijke maat. Die persoonlijke benadering kenmerkt en onderscheidt ons en willen we daarom zonder meer hooghouden. In termen van datagedreven toepassingen kan AI kansen bieden voor onze service en onderliggende processen. Maar naast kansen, kan gebruik van AI ook risico’s betekenen. We zijn een grootschalige organisatie die met persoonlijke informatie van haar leden te maken heeft en daar gaan we zorgvuldig mee om. Voordat we dus besluiten tot functionele implementatie van AI en de vorm die dit moet krijgen, richt onze aandacht zich nu op een grondige verkenning van kansen en risico’s. Uiteindelijk willen we technologische vooruitgang in het voordeel van onze coöperatie en haar leden laten werken, met behoud van onze persoonlijke benadering en vertrouwensrelatie. Daarbij concentreren we ons op het verbeteren van dienstverlening, waarvoor we bijvoorbeeld verkennen hoe AI kan bijdragen aan snellere besluiten bij polisaanvragen of claims, de zoekfuncties op onze website kan verbeteren of kan helpen om sneller te reageren wanneer leden contact met ons zoeken.”

Kleur bekennen: is actieve provisietransparantie met ‘fijnmazige gemiddelden’ een goed idee? Was nominaal beter of is het plan sowieso onzalig?

“Wat voor mij het belangrijkste is dat er voor consumenten een eenvoudige en begrijpelijke transparantie van provisies komt die zo dicht mogelijk bij de werkelijke provisie ligt.”

Met welk belangrijk thema in de branche moet de politiek zich dit najaar bezig gaan houden?

“Voor mij is het prioriteit na de val van kabinet dat een aantal grote maatschappelijke thema’s die op de politieke tafel liggen niet tot stilstand komen, met als prioriteit de klimaataanpak van het kabinet. Om de klimaatdoelen nog te kunnen realiseren hebben we geen tijd te verliezen.”

