Blog Jaap Koelewijn: In de rij met blikjes

Het CPB publiceerde midden augustus zijn ramingen voor de komende jaren. Die stemmen niet tot vrolijkheid. De groei valt fors terug, de overheidsfinanciën verslechteren, terwijl ook de armoede toeneemt. Vooral het aantal kinderen in armoede stijgt heel behoorlijk. Het percentage kinderen in armoede gaat omhoog van 6,2 procent nu naar 7 procent in 2024. Nederland in zijn geheel mag dan behoorlijk welvarend zijn, maar de tegenstellingen zijn toegenomen.

Bij de supermarkt in Amsterdam Zuidoost – waar ik boodschappen doe – staan sinds de invoering van het statiegeld op blikjes lange rijen voor de inleverautomaten. De klanten – met name allochtone vrouwen – staan met tassen en vuilniszakken vol met flesjes en blikjes geduldig in de rij om wat geld bij elkaar te scharrelen. De daklozen die altijd in de hal stonden, verkopen geen straatkranten meer, maar doen nu ook in leeggoed. Ik vond het schrijnend om te zien. Toen ik in 1987 voor het eerst in New York was, verbaasde ik mij over het fenomeen statiegeldjagen. Het is bij ons nu ook zover. Bij de Albert Heijn in het rijke Buitenveldert staat nauwelijks een rij.

Winst voor aandeelhouders

De ongelijkheid in ons en andere landen is vooral na 2000 in verschillende opzichten toegenomen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. De dalende rente heeft tot gevolg gehad dat mensen met vermogen profiteerden van hogere prijzen van vastgoed en aandelen. De opkomst van extreem winstgevende netwerkbedrijven maakte de aandeelhouders nog rijker dan ze al waren. Maar mensen in een huurhuis met een laagbetaalde baan gingen er niet veel op vooruit. De lonen zijn na 2000 in reële termen nauwelijks gestegen, terwijl de huren naar verhouding hard opliepen. De energiecrisis door de Oekraïne-oorlog gaf veel gezinnen die toch al krap zaten een extra dreun.

De toenemende ongelijkheid leidt tot maatschappelijke verdeling en polarisatie.

Buiten de boot

Na de val van kabinet Rutte-IV trokken veel commentatoren de conclusie dat het neoliberale beleid vooral goed was voor mensen die al een baan en vermogen hadden. In het jargon noemen we hen de insiders. De outsiders glijden langzaamaan af. Zij wonen in woningen met een laag energielabel en ze hebben geen geld om in zonnepanelen of isolatie te investeren. Ook in andere opzichten vallen ze buiten de boot. Denk daarbij aan het betalen van extra onderwijs voor hun kinderen.

Maatschappelijke verdeling

De toenemende ongelijkheid leidt tot maatschappelijke verdeling en polarisatie. Grote groepen burgers voelen zich buitengesloten. Het is zaak om drastische maatregelen te nemen. Het huidige systeem van hypotheekrenteaftrek leidt tot bevoordeling van de mensen die al een huis hebben. Ze profiteren van onbelaste vermogenswinsten in Box 1.

Ondertussen bouwen we veel te weinig nieuwe huizen. Sterker nog, het huidige kabinetsbeleid leidt tot nog meer stagnatie van de nieuwbouw. Het wordt tijd dat de beleidsmakers minder oog hebben voor de belangen van de bestaande insiders, maar zich meer gaan bekommeren om mensen die met een vuilniszak vol blikjes langs de zijlijn staan.

