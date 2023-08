Deflatie in China door problemen vastgoedsector

China glijdt weg in deflatie, doordat de consumentenprijzen vorige maand voor het eerst in meer dan twee jaar zijn gedaald, zo blijkt uit officiële gegevens. Tegelijkertijd vertragen afnemende binnenlandse bestedingen het economische herstel van het land na de covidpandemie.

De consumentenprijsindex, de belangrijkste graadmeter voor inflatie, daalde in juli met 0,3, aldus het Nationaal Bureau voor de Statistiek, nadat de index in juni was afgevlakt. Economen hadden gerekend op een prijsdaling met 0,4 procent. Het is de tweede keer deze week dat teleurstellende cijfers over de Chinese economie verschijnen. Dinsdag werd bekend dat China de grootste exportdaling in ruim drie jaar doormaakt.

Prijsdalingspiraal

Deflatie betekent dat meer gekocht kan worden voor minder geld. Geld wordt dus meer waard en de koopkracht van consumenten neemt toe. Anderzijds kan men ook beslissen om aankopen uit te stellen, omdat zij met hetzelfde geld na verloop van tijd nog meer kunnen kopen. Bedrijven moeten daardoor hun producten en diensten gaan verkopen tegen lagere prijzen. Die ontwikkelingen kunnen leiden tot een prijsdalingsspiraal.

China kende eind 2020 en begin 2021 ook een korte periode van deflatie. Die werd grotendeels veroorzaakt door een ineenstorting van de prijs van varkensvlees, het meest geconsumeerde vlees in het land. Daarvoor was de laatste deflatoire periode in 2009.

Problemen vastgoedsector

De aanhoudende problemen in de Chinese vastgoedsector, die lange tijd juist goed was voor een kwart van de Chinese economische groei, is de volgens econoom Andrew Batson van Gavekal Dragonomics de “belangrijkste bron” van deze “deflatieschok”. De prijsdaling wordt volgens de econoom ook veroorzaakt door de afnemende export, een andere belangrijke bron van de Chinese groei.

Afnemende export

Dinsdag bleek al dat de Chinese export in juli met ruim 14 procent is afgenomen als gevolg van een zwakke vraag in het buitenland. Dit heeft een directe impact op de tienduizenden exportgerichte bedrijven in China, die nu in een veel langzamer tempo draaien. Naast de dalende consumentenprijzen werd woensdag ook bekendgemaakt dat de prijzen die producenten voor hun producten vragen voor de tiende maand op rij zijn gedaald. De dalende fabrieksprijzen zetten de winstmarges van bedrijven onder druk.

