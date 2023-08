Economische bedrijvigheid eurozone krimpt nog sterker

De economische bedrijvigheid in de eurozone is in augustus nog sterker gekrompen dan een maand eerder. Vooral in de industrie gaan de zaken al enige tijd minder goed door dalende orders en een afgenomen productie. De krimp in de industriesector viel echter wel iets minder sterk uit dan in juli, aldus voorlopige cijfers van marktonderzoeker S&P Global. De dienstensector laat nu echter ook een krimp zien.

De index van S&P Global die de algehele bedrijvigheid in het eurogebied meet, zakte in augustus naar een stand van 47,0, van 48,6 een maand eerder. Daarmee is die inkoopmanagersindex, die wordt gezien als een barometer voor de algehele economische situatie, gedaald naar het laagste niveau sinds november 2020. Een niveau van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. De krimp viel ook groter uit dan economen hadden verwacht.

Bodem in zicht?

De graadmeter voor de industrie kwam uit op 43,7, tegen een niveau van 42,7 een maand eerder. Volgens hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank duidt de kleinere krimp in de industrie mogelijk op het bereiken van een bodem in de sector. In juli nam de activiteit in de sector nog af tot het laagste punt in 38 maanden.

De dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, detailhandel en toerisme, liet in augustus daarentegen voor het eerst dit jaar een krimp zien. Door de aanhoudende hoge inflatie en de gestegen leenkosten zijn consumenten een stuk voorzichtiger geworden met hun uitgaven.

Ook krimp in Duitsland

Met name in Duitsland, de grootste economie van het eurogebied en de belangrijkste handelspartner van Nederland, versnelde de krimp door een forse verslechtering van de dienstensector. De Duitse industrie liet opnieuw krimp zien, maar die viel wel iets minder sterk uit dan in juli. Ook de Franse economie, de nummer twee in de eurozone, blijft stevig krimpen.

De Britse economie liet onverwacht ook een krimp zien. Volgens ING-econoom Bert Colijn geven de cijfers van S&P Global een “zorgelijk beeld” voor de eurozone en is de kans op een recessie toegenomen. Ondanks dat de economie sterk is afgekoeld verwacht Colijn wel dat de Europese Centrale Bank de rente toch nog een keer zal verhogen om de inflatie aan te pakken.

Recessie

Eerder deze maand bleek al dat de Nederlandse economie inmiddels in een recessie is beland, omdat er twee kwartalen op rij sprake was van economische krimp. De economie van de eurozone groeide in het tweede kwartaal van dit jaar nog wel met 0,3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder.

