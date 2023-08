Finance week: focus op Fed-symposium en rentehints Powell

De ogen van beleggers zijn deze week vooral gericht op het jaarlijkse driedaagse symposium van de Amerikaanse centrale bank. Fed-baas Jerome Powell zal daar waarschijnlijk aangeven of de rente volgens hem nog verder omhoog moet. Met een bandbreedte van 5,25 tot 5,5 procent staat de rente in de Verenigde Staten op het hoogste niveau in 22 jaar tijd.

Vorige week bleek nog dat het allerminst zeker is of de renteverhogingen verleden tijd zijn. Dat kwam naar voren uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve. In die aantekeningen gaven de centrale bankiers aan nog bezorgd te zijn over de hoge inflatie. Om die te kunnen beteugelen, suggereerden ze dan ook dat de rente de komende tijd mogelijk nog verder omhoog moet.

Bepalen wat er nodig is

Na de laatste renteverhoging gaf Powell al aan verdere verhogingen niet uit te sluiten. Al benadrukte hij dat er in september niet automatisch weer een verhoging komt. De beleidsmakers van de centrale bank zullen volgens hem elke keer weer naar de beschikbare gegevens kijken en dan bepalen wat er nodig is. Maar een renteverlaging is dit jaar in elk geval uitgesloten, aldus Powell.

Rustige cijferweek

Als het aankomt op cijfers gaan beleggers een rustige week tegemoet. Zeker op het Damrak, waar slechts enkele bedrijven hun kwartaalresultaten presenteren. Dat gaat onder meer om producent van elektromagnetische componenten Kendrion, funderingsspecialist Sif en bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens B&S Group.

Daarnaast is het de vraag in hoeverre Adyen herstelt van de duikvlucht van vorige week. Donderdag verloor de betalingsverwerker maar liefst 19 miljard euro aan beurswaarde. Ook vrijdag sloot het aandeel lager. Aanleiding zijn de tegenvallende resultaten, waarbij vooral de mindere groeiverwachtingen tot pessimisme onder beleggers leidde. Desondanks hadden analisten de koersval niet zien aankomen.

Op Wall Street komt onder andere Nvidia met cijfers. De chipproducent heeft zich de afgelopen tijd toegelegd op innovatie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Eind mei maakte het bedrijf nog een reeks nieuwe producten en diensten bekend, waaronder een supercomputer. Daarmee kunnen bedrijven als Microsoft en Meta Platforms opvolgers voor chatbots als het bekende ChatGPT ontwikkelen.

