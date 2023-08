Generatieve AI gaat gevolgen hebben op een groot aantal functies 

‘’Generatieve AI is een hot topic geworden vanwege de voortdurende vooruitgang,’’ geeft Adrian Gregory, Insight EMEA President, aan. Meer dan negen op de tien Europese bedrijfsleiders verwachten dat verschillende functies binnen hun organisatie beïnvloed gaan worden door generatieve AI. Met name data-analyse, communicatie, kantoor- administratieve en financiële functies zullen naar verwachting het meest worden beïnvloed. Dit blijkt uit onderzoek door The Harris Poll in opdracht van Insight Enterprises.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder professionals op directieniveau of hoger bij bedrijven met meer dan 1.000 werknemers en verkent de huidige en toekomstige beslissingen en sentimenten rond generatieve AI-technologieën. 92 procent van de Europese bedrijfsleiders verwacht gevolgen binnen hun organisatie, waarbij data-analisten/ datawetenschappers bovenaan staan met 28 procent. Ook geeft 72 procent van de Europese orgainsaties aan al bezig te zijn met het ontwikkelen van beleid/ strategieën rond generatieve AI of heeft het al geïmplementeerd. Veiligheid wordt als belangrijkste zorg rondom de implementatie genoemd, gevolgd door kwaliteit en controle (43 procent) en naleving van wet- en regelgeving (37 procent).

Productiviteit van workflows

Verbeterde productiviteit van werknemers is de belangrijkste reden voor 52 procent van respondenten om in de komende die jaar generatieve AI te gaan gebruiken, gevolgd door verbeterde klantenservice (44 procent) en automatisering van workflows in de organisatie (39 procent). Gregory geeft aan dat het van belang is om na te denken over het beste gebruik en de integratie ervan binnen organisaties. ‘’Generatieve AI kan functies en processen stroomlijnen, nieuwe rollen creëren en het ondernemingslandschap een nieuwe vorm geven.’’

