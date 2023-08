Han de Jong: ‘Die recessie gaat heel naar worden, vrees ik’

De economie heeft in korte tijd zoveel schokken gehad, dat we een heel vervelende recessie kunnen krijgen.

Dat zegt Han de Jong, zelfstandig econoom en voormalig hoofdeconoom van ABN Amro, in de podcast Onroerende Zaken van Vastgoedmarkt. De recessie is nodig om het probleem van de inflatie op te lossen. Overheden en centrale banken kunnen weinig doen om de pijn van de operatie te verzachten. Het idee dat het mee gaat vallen, is volgens De Jong gebaseerd op een verkeerde aanname: dat de werkloosheid deze keer niet fors kan oplopen. Sterker nog: juist de momenten met lage werkloosheid – zoals nu – zijn de startpunten van eerdere recessies geweest, betoogt de zelfstandig econoom.

Hele reeks schokken

‘Als een economie getroffen wordt door een schok, dan duurt het eventjes voordat hij helemaal verwerkt is. Nu hebben we een hele reeks schokken gehad. Tijdens de pandemie stortte de productie wereldwijd in. Vervolgens kregen we te maken met enorme logistieke verstoringen. Toen kwam de oorlog en explodeerde in Europa de gasprijs. Die is wel teruggezakt, maar vervolgens zagen we een stijging van de kapitaalmarktrente die we de afgelopen veertig jaar niet hebben meegemaakt’, zegt De Jong.

‘Die reeks schokken maakt de situatie onvoorspelbaar. Tot nu toe rommelen we aardig door, maar ik vrees dat we uiteindelijk in een heel vervelende recessie terecht zullen komen. Mensen redeneren dat een milde recessie niet zo erg is omdat de arbeidsmarkt dan wat ontspant. Met een werkloosheid die zo laag is als nu zou je niet in een diepe recessie kunnen komen. Ik denk dat dat verhaal geen steekhoudt. Recessies beginnen heel vaak als de werkloosheid heel laag is en die loopt dan fors op.’

Beperkte ruimte om tegengas te geven

‘De diepte van een recessie hangt af van drie dingen. Ten eerste de schok. Nou, we hebben meer schokken gehad en die waren groot. Ten tweede de hardnekkigheid van het probleem dat moet worden opgelost. Nu is dat de hoge inflatie. Ik ben geneigd te denken dat die weleens hardnekkiger zou kunnen zijn dan mensen hopen. De derde factor die de diepte van de recessie bepaalt, is de ruimte die beleidsmakers hebben om tegengas te geven. Die ruimte is beperkt. Bij recessies zie je normaal dat overheden de economieën gaan stimuleren en dat centrale banken de rente verlagen. Overheden hebben hoge begrotingstekorten en centrale banken kunnen de rente niet fors verlagen, juist vanwege de inflatie.‘

