Karin den Dunnen nieuwe CFO Novomatic Nederland

Karin den Dunnen is de beoogde nieuwe CFO van Novomatic Nederland. Zij wordt de opvolger van Jos van den Borne, die het bedrijf gaat verlaten om zich te richten op nieuwe uitdagingen. Haar aanstelling is formeel zodra aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Den Dunnen is sinds september 2012 CFO van Findependent. Voorheen was ze ook werkzaam bij onder meer Holland Casino en Nutreco. Bij Novomatic wordt ze verantwoordelijk voor de teams van Finance, HR, IT en Compliance, Legal en Internal Audit.

Eersteklas financieel expert

Peter Eder, lid van de Raad van Commissarissen van Novomatic Nederland, kijkt uit naar de samenwerking: “Met Karin den Dunnen zijn we een eersteklas financieel expert met jarenlange ervaring in de gamingindustrie rijker. Ik ben ervan overtuigd dat we ons bedrijf succesvol verder kunnen uitbreiden met Karin den Dunnen aan boord, en we wensen haar een succesvolle start bij Novomatic toe.”

Den Dunnen kijkt uit naar haar nieuwe uitdaging: “Ik heb altijd met veel plezier gewerkt in de gamingindustrie en kijk uit naar mijn nieuwe functie bij Europa’s grootste kansspelaanbieder. Werken voor deze gerenommeerde en wereldwijd actieve groep in de gaming industrie en het leveren van mijn bijdrage hieraan, zie ik als een mooie nieuwe stap.”

