Mogelijk rentepiek verzwakt euro

Het vooruitzicht op een mogelijke piek in de rente in de eurozone verzwakt de eenheidsmunt ten opzichte van de dollar, blogt Harco Nijland, Senior Advisor bij Financial Services Advisory van EY.

Afgelopen donderdag verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) geheel conform de verwachtingen de depositorente met 25 basispunten tot een stand van 3,75 procent. Met deze negende verhoging op rij is de hoogste stand van de ECB-depositorente geëvenaard. Deze dateert van eind 2000.

Uit de toelichting van ECB-voorzitter Christine Lagarde, kan worden geconcludeerd dat het onzeker is of de depositorente dit record nog gaat overschrijden. Enerzijds herhaalde Lagarde de woorden ‘the inflation is expected to remain too high for too long’, maar anderzijds gaf ze ook aan dat pas in september besloten zal worden om te verhogen of te pauzeren, afhankelijk van de data.

Sommige analisten verwachten renteverlagingen

Sommige analisten interpreteren de draai van de ECB van gericht op continue renteverhogingen naar ‘data dependent’ als zijnde dovish(beleid gericht op renteverlagingen) en gaan ervan uit dat de piek in de ECB-depositorente is bereikt, of in ieder geval nabij is.

De euro ging mede hierdoor in de verkoop gedurende de persconferentie. De eurodollarkoers doorbrak zelfs voor enige tijd de grens van 1,10. Het vooruitzicht op een mogelijke piek in de rente in de eurozone verzwakt de eenheidsmunt ten opzichte van de dollar. De laatstgenoemde kreeg bovendien steun van veel beter dan verwachte Amerikaanse groeicijfers die ten tijde van de ECB-persconferentie werden gepubliceerd. De groei over het tweede kwartaal bedroeg 2,4 procent op jaarbasis (verwacht was 1,8 procent).

