NRF benoemd Marco Jongen tot CFO 

Per 15 augustus start Marco Jongen als CFO bij NRF. Naast CEO Frank Toebes neemt hij zitting in de Raad van Bestuur.

Jongen heeft ervaring als registeraccountant en als financieel directeur. Toebes is blij met de versterking: ‘’Schaalvergroting is key in de automotive. We hebben onze omzet in 5 jaar verdubbeld en verwachten dat de organische groei verder toeneemt. De vereisten voor rapportage en financiering zijn meegegroeid. Jongens ervaring sluit hier naadloos op aan.’’

NRF is een onafhankelijk onderdeel van Banco Products (India) Ltd. En is een Nederlands productie- en handelsbedrijf. Het bedrijf levert koelingsproducten en- plossingen voor de automotive, marine, spoorwegen en industrie.

