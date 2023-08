Sustainable Procurement Manifest: bedrijfsleven haakt aan (nu 70 ondertekenaars)

Onlangs werd in het SDG House in Rotterdam het Sustainable Procurement Manifest aangeboden aan secretaris-generaal Jan Hendrik Dronkers van het ministerie van Infrastructuur en Rijkswaterstaat.

Collegawebsite Facto voor facilitair managers schrijft hierover. De SG nam het Sustainable Procurement Manifest in ontvangst namens maar liefst zeven ministeries.

Wat is het Sustainable Procurement Manifest?

Het Sustainable Procurement Manifest is een initiatief van SDG Nederland, Global Sustainable Enterprise System (GSES) en de SDG 12 alliantiecoördinator. In 2015 heeft de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals opgesteld. Deze zijn bedoeld om ervoor te zogen dat we in 2030 met z’n allen in een betere wereld leven. Met 400 miljard euro aan inkoopkracht heeft het Nederlandse bedrijfsleven de kans om haar stempel te drukken op deze mooiere en duurzamere wereld. In november vorig jaar werd voor de publieke sector het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) getekend door alle ministeries en vele lokale overheden. De overheid is goed voor zo’n 85 miljard euro inkoopspend.

Bedrijfsleven nu ook aangehaakt

Met de plechtigheid in Rotterdam is het bedrijfsleven nu ook aangehaakt bij dit initiatief. Duurzaam inkopen moet de norm worden, en laten we elkaar vooral helpen en stimuleren bij het bereiken van de doelen. Dat laatste is de essentie van het Manifest en geldt voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Inkopers en leveranciers kunnen samen in de keten het verschil maken door elkaar uit te dagen en ervaringen te delen.

Meer dan 70 ondertekenaars

Inmiddels hebben meer dan 70 partijen het Manifest ondertekend. Daaronder organisaties als PreZero Nederland, de Johan Cruijff ArenA, Hogeschool Rotterdam, Van Wijnen, SheSupplies, Unica, Stork en de Fair Furniture Group. Dat is een mooi palet.

Vertegenwoordigers van enkele van partijen die het Manifest ondertekend hebben delen tijdens de paneldiscussie hun ervaringen.

Paneldiscussie

Vertegenwoordigers van enkele van deze partijen konden na de uitreiking van het Manifest tijdens een paneldiscussie hun ervaringen delen. Het gesprek ging over onder meer de volgende onderwerpen :

hoe hard moeten prestatie-indicatoren zijn en kun je die wel controleren (je wilt uiteraard greenwashing en window-dressing voorkomen)? Hoe betrek je directies bij de duurzame ambities van inkoopafdelingen en wegen de baten wel op tegen de lasten? De ervaring is inmiddels dat duurzaam niet per definitie duurder is. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer het sociale aspect, grondrechten en inclusie.

Welke SDG’s als prioriteit?

Middels het Manifest worden de deelnemende organisaties uitgenodigd om een aantal SDG’s als prioriteit te kiezen. Voor het recyclingbedrijf PreZero Nederland hebben de volgden drie SDG’s prioriteit:

SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie)

SDG 17 (partnerschappen om doelstellingen te bereiken)

SDG 8 (eerlijk werk en economische groei).

Actieplan Sustainable Procurement

Van de ondertekenaars wordt tevens verwacht dat zij een actieplan Sustainable Procurement opstellen en dat de voornemens daadwerkelijk worden gemonitord. Daarnaast is het de bedoeling dat de verschillende partijen hun kennis en ervaring op dit gebied met elkaar delen.

Wie ondersteunen het Sustainable Procuremenet Manifest?

Het Manifest wordt breed ondersteund door MVO Nederland, NEVI, Intrakoop en MVI platform. Er worden ook tools en zelfs seminars ter beschikking gesteld om het proces nog meer kans van slagen te geven. Nieuwe toetreders zijn van harte welkom. Dit versterkt de kracht van de samenwerking. Zie de website van het Sustanable Procurement Manifest voor meer informatie.

Wettelijke verplichting om duurzamer te worden

Waar een wil is, is een weg. Maar waar de wil er onverhoopt niet is, krijgen we heel binnenkort al te maken met een wettelijke verplichting om toch duurzamer te worden. Dit wordt opgelegd door de CSRD (Corporate Sustainability Reportive Directive) en op termijn door de CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive). Het gaat om twee Europese richtlijnen. Zo’n richtlijn verplicht de EU-staten om de nationale wetgeving aan te passen.

CSDDD

De voorgestelde CSDDD vormt een aanvulling op de CSRD. De Europese Commissie heeft begin 2022 een voorstel voor deze richtlijn gepubliceerd. Deze stelt zich ten doel om de effecten op grondrechten en milieu in de waardeketen aan te pakken. Binnen deze waardeketen valt ook de supply chain. Daar heeft een inkoopafdeling veel invloed op. Inkopers zullen de aanvoerketen nauwgezet moeten gaan onderzoeken. Wanneer de CSDDD-richtlijn wordt doorgevoerd en er ook Nederlandse wetgeving komt op dat gebied, is nog onzeker. Vanuit de overheid wordt het jaar 2024 genoemd. In landen als Frankrijk (Loi devoir de vigilance, 2017) en Duitsland (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, 2023) zijn er reeds wetten in werking getreden om die duurzaamheid in de keten te borgen.

Uitdagende tijden voor inkoop

Voor inkoopafdelingen breken er uitdagende tijden aan. Bij aanbestedingen wordt steeds meer nadruk gelegd op de 3 P’s van People, Planet en Prosperity. Dat is een positieve ontwikkeling. Na jaren van relatieve vrijheid in dit opzicht, worden de teugels aangetrokken met de twee EU-richtlijnen. Samenwerken in de keten en buiten de keten vormt een deel van de oplossing. Het Manifest kan dan ook zeker bijdragen aan het structureren en uitbouwen van de inspanningen op het gebied van duurzaam inkopen.

Auteurs: Mark Lammers, student ondernemerschap en retailmanagement aan de HAN en Royan van Velse, manager inkoop en facilitair bij PreZero Nederland.

