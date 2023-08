Tanja Cuppen vertrekt als CRO ABN AMRO

ABN AMRO Bank NV heeft bekendgemaakt dat Tanja Cuppen niet beschikbaar is voor een derde termijn. Gruppen heeft de Raad van Commissarissen laten weten dat zij na twee termijnen als Chief Risk Officer (CRO) bij ABN AMRO, niet beschikbaar is voor een nieuwe termijn. Ze zal haar huidige termijn afmaken.

Tanja Cuppen trad in oktober 2017 in dienst bij ABN AMRO als CRO en werd in april 2021 herbenoemd voor een periode van drie jaar. Haar huidige termijn loopt tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2024.

Waardevolle bijdrage

Robert Swaak, CEO van ABN AMRO: “Namens de Raad van Bestuur en iedereen bij ABN AMRO wil ik Tanja bedanken voor haar waardevolle bijdrage aan het succes van onze bank. Tanja heeft sterk leiderschap getoond in turbulente tijden. Ze heeft het verschil gemaakt door haar onafhankelijke denkwijze, enorme expertise en persoonlijke toewijding.”

Tanja Cuppen, CRO van ABN AMRO: : Ik wil mijn collega’s bij ABN AMRO bedanken voor de samenwerking en betrokkenheid in de afgelopen zeven jaar. Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om met zoveel gepassioneerde mensen te werken aan een persoonlijke bank, in de digitale tijd. Ik ben trots op de vooruitgang en indrukwekkende transformatie die de bank heeft doorgemaakt. Actief risicomanagement heeft de prestaties van onze bank en onze positie als betrouwbare partner in de samenleving ondersteund.”

Opvolgingsproces

Het opvolgingsproces voor een nieuwe CRO is inmiddels door de Raad van Commissarissen in gang gezet.

