Belastingplan 2024: BOR behouden en vergroening

In het Belastingplan staan dit jaar volgens het kabinet “noodzakelijke maatregelen voor de samenleving en het belastingstelsel.” Koopkrachtbehoud en armoedebestrijding zijn daar een belangrijk onderdeel van. En natuurlijk de maatregelen die nodig zijn om deze uitgaven te betalen. Deze worden voor een deel betaald door meevallers in 2024.

Extra belastinginkomsten zijn nodig door financiële tegenvallers op ander vlakken. Daarom gaan mensen met een hoger inkomen meer belasting betalen. Onder andere doordat zij iets eerder in het hoogste belastingtarief vallen. Ook wordt de accijns op alcohol, rooktabak en sigaretten verhoogd. Omdat het huidige systeem in box 3 minder oplevert, wordt het heffingsvrije vermogen in box 3 niet geïndexeerd en stijgt het belastingtarief een jaar eerder naar 34 procent. Verder gaat de winstvrijstelling voor mkb’ers omlaag van 14 naar 12,7 procent. Dit maakt ook het fiscale verschil tussen werknemers en zzp’ers kleiner.

Eenvoudiger

Het kabinet zegt ook maatregelen te nemen om het belastingstelsel beter en eenvoudiger te maken. “Werknemers kunnen vanaf volgend jaar van hun werkgever een hogere onbelaste vergoeding voor reiskosten krijgen. Het huidige box 3-stelsel wordt verbeterd door meer vormen van vermogen te beschouwen als spaargeld.”

Verbeteren of afschaffen

Verder gaat het kabinet een aantal fiscale regelingen verbeteren of afschaffen, zoals in de motorrijtuigenbelasting en aanschafbelasting (bpm). Daarnaast kiest het kabinet ervoor om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) te behouden. Maar wel op een aantal punten beter te laten aansluiten op het doel ervan. Namelijk: voorkomen dat het voortbestaan van een bedrijf in gevaar komt door een bedrijfsoverdracht.

Douaneaangifte

Ondernemers die onopzettelijk een fout maken in hun douaneaangifte, worden voor deze fout niet langer strafrechtelijk vervolgd. Zij ontvangen in plaats daarvan een bestuurlijke boete. De periode waarover nagevorderd wordt gaat van vijf naar drie jaar.

Vergroening belastingstelsel

De vergroening van het belastingstelsel is een belangrijk onderdeel van dit Belastingplan. De klimaatopgave waar we als samenleving voor staan is fors. Daarom kunnen we ons door de gemaakte afspraken op klimaatgebied geen stilstand veroorloven. Het kabinet zet daarom, waar mogelijk en effectief, stappen om fiscale vrijstellingen en verlaagde tarieven voor gebruik van fossiele grondstoffen af te bouwen.

Overheidsfinanciën

De Miljoenennota 2024 is de begroting voor volgend jaar. De uitgaven in 2024 zijn naar verwachting ruim 430 miljard euro, de inkomsten ruim 402 miljard euro. Het begrotingstekort komt naar verwachting in 2024 uit op 2,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De staatsschuld komt uit op 47,3 procent van het bbp in 2024. Dit is ruim onder de Europese grenswaarde van 60 procent.

De komende jaren loopt de schuld wel op, tot 52,9 procent in 2028. Het kabinet zegt hier aandacht voor houden “omdat het belangrijk is voor komende generaties dat de overheidsfinanciën gezond blijven. Daarom heeft het kabinet het koopkrachtpakket van dekking voorzien.”

