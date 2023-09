Dennis Baars, CFO Baltische staten en Finland Biogen: “Finland verschilt op een aantal punten sterk van Nederland”

De liefde deed Dennis Baars in 2008 in Finland belanden. Nu, vijftien jaar later, zit Baars zowel professioneel als privé nog altijd op zijn plek in het noorden van Europa. “Of ik ooit definitief terugkeer naar Nederland? Die kans acht ik zeer gering. Het bevalt me hier uitstekend.”

Baars ontmoette zijn vrouw toen hij in Duitsland werkte. “Zij woonde al in Finland en wij hebben twee jaar lang een langeafstandsrelatie gehad. Eens in de paar weken zagen wij elkaar. Na twee jaar trokken we de conclusie dat we elkaar echt heel leuk vonden, maar iemand moest water bij de wijn doen. Dat was ik en dus verhuisde ik ook naar Finland.” Wat Baars in het bijzonder aanspreekt, is hoe de Finse maatschappij is ingericht op kinderen. “Het begint met het ruime verlof voor de moeder en vader bij de geboorte van een kind. Daarnaast kost het kinderdagverblijf maar tweehonderdvijftig euro per maand. Werkgevers houden er ook rekening mee als je kinderen hebt. Niemand kijkt er raar van op als je ’s middags om vier uur je kinderen ophaalt, aangezien het kinderdagverblijf om vijf uur sluit. Vervolgens is het heel gebruikelijk om dan ’s avonds nog even aan de slag te gaan.”

Cijfers Medewerkers: ca 8.700 wereldwijd

Vestigingen: Wereldwijd actief, op meer dan 40 locaties

Omzet 2022: 10,1 miljoen Amerikaanse dollar

Nobelprijswinnaars: 2, oprichters Walter Gilbert en Phillip Allen Sharp. Gilbert ontving in 1980 de Nobelprijs voor Scheikunde voor zijn begrip van DNA-sequencing en Sharp ontving in 1993 de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde voor zijn ontdekking van gespleten genen.

Interessant en complex

Baars is binnen Biogen, producent en leverancier van medicijnen tegen neurologische aandoeningen, CFO van de Baltische staten en Finland. ‘Het zijn allemaal verschillende landen met hun eigen wet- en regelgeving. Dat maakt het interessant en complex tegelijk. Estland is bijvoorbeeld veel meer gedigitaliseerd dan Litouwen, waar je nog veel op papier moet tekenen. Bovendien merk je in Litouwen nog een sterke hiërarchische structuur en kent het land veel bureaucratie. Estland is een vooruitstrevend land en lijkt in sommige aspecten op Finland.”

Korte betalingstermijn

Er is een aantal punten waarop Finland sterk verschilt met Nederland. Zoals de betalingstermijn van facturen. Baars: “Het is hier gebruikelijk dat je een factuur krijgt met een betalingstermijn van zeven of veertien dagen. In Nederland is de standaard dertig dagen en soms vijfenveertig dagen. Daarbij komt nog: als je de factuur niet op tijd voldoet, volgt er een naheffing met een wettelijke rente. Ook al gaat het om een rekening van slechts twee euro, die boete moet je betalen. Als je dat niet doet, krijg je een registratie en wordt bijvoorbeeld op den duur je tankpas geblokkeerd.” Het systeem werkt goed, geeft Baars aan. “Over het algemeen wordt de factuur altijd op tijd voldaan. Ook in de privésfeer zijn Finnen netjes in het betalen van hun rekeningen. Het wordt ons in veel gevallen ook niet moeilijk gemaakt. Het is heel gebruikelijk dat een organisatie de rekening al naar de bank stuurt. De bank zet de rekening klaar in het bankportaal en vervolgens hoef je de rekening alleen nog maar goed te keuren.”

Man-vrouwverhouding

Een ander verschil dat Baars aanstipt, is de man-vrouwverhouding in de top van organisaties. “In Nederland is er volop discussie over quota die moeten helpen het aandeel vrouwen op belangrijke posities in organisaties omhoog te krijgen. In Finland is dat eigenlijk al afgetikt. Hier is de verhouding tussen mannen en vrouwen gelijker. Op de boardroomposities zie je nog wel een groter aandeel mannen, maar over het algemeen is de positie van de vrouw in de samenleving gelijk aan die van de man. Ons managementteam bij Biogen bestaat uit zes mensen, drie mannen en drie vrouwen.”

Dennis Baars: “Dat het allemaal verschillende landen zijn, maakt het interessant en complex tegelijk.”

Inkomenstransparantie

Baars vindt Finland ook een heel transparant land. Hij wijst daarmee op de inkomenstransparantie. “Iedereen kan van iedereen zijn of haar inkomen te weten komen. Om dat te weten te komen kun je naar de Belastingdienst gaan en vragen welk salaris iemand ontvangt. Daarmee creëer je gelijkheid. Op het moment dat ik 100.000 euro per jaar verdien en mijn evenknie die precies dezelfde functie heeft, maar omdat ze een vrouw is 85.000 euro verdient, heb je toch iets uit te leggen als werkgever. Als je daarover transparant bent, worden de verschillen automatisch kleiner. De grote inkomensverschillen die je in Nederland kent, zie je hier een stuk minder.”

Daarnaast worden de topsalarissen elk jaar gepubliceerd. “Begin november worden de belastingaangiftes van het jaar ervoor definitief. Voorheen werd in de papieren krant de naam van iedereen gepubliceerd die meer dan 150.000 euro verdient. Tegenwoordig is die publicatie digitaal. Je kunt van iedereen opzoeken of hij of zij boven die inkomensgrens zit.”

Russische invloed

Finland en Rusland delen een grens van meer dan 1.300 kilometer. Baars ziet dat het land een stuk waakzamer is geworden na de Russische inval in Oekraïne afgelopen jaar. “Zeker in Helsinki zag je voorheen nog best wat Russische auto’s rijden, maar als je er nu één per maand ziet is dat veel. Finland is zich altijd zeer bewust geweest van het gevaar van Rusland en dat is ook een van de redenen waarom de dienstplicht nog altijd van kracht is. Finland kan relatief snel een leger van een half miljoen mensen op de been brengen. Bovendien beschikt het over het sterkste leger van Europa.”

Na de inval van Rusland afgelopen jaar, nam Baars bij Biogen ook de nodige voorzorgsmaatregelen. “Onze medicijnvoorraden liggen opgeslagen in het midden van Duitsland. Van daaruit vervoeren wij de medicijnen met vrachtwagens naar verschillende landen. Normaal gesproken hebben wij in de individuele landen een medicijnvoorraad van een of twee maand. Na de inval hebben we de voorraad uit voorzorg verhoogd. Als er iets zou gebeuren in een van de landen, dan kunnen we schakelen en zijn er genoeg medicijnen. Finland is altijd waakzaam voor het geval dat, maar er dreigt geen acuut gevaar. Desondanks houd je ergens in je achterhoofd altijd wel rekening met het slechtste scenario.”

Over Dennis Baars Dennis Baars behaalde in 2008 zijn titel registercontroller aan Nyenrode Business Universiteit. Hij was destijds werkzaam als financial controller voor Bodycote, voor Nederland en Tsjechië. Na zijn verhuizing naar Finland ging Baars aan de slag als businesscontroller bij Vaisala Oyj. Na ruim vierenhalf jaar stapte hij over naar zijn huidige werkgever Biogen. Bij deze producent en leverancier van medicijnen tegen neurologische aandoeningen, kwam hij binnen als senior finance manager en sinds oktober 2020 is hij CFO van de Baltische staten en Finland. Baars is naast zijn werk voor Biogen vicevoorzitter van handbalclub IF Helsinge Atlas en bestuurslid van De Nederlandse School in Finland.

Terugkeer naar Nederland?

Baars heeft het na vijftien jaar nog altijd uitstekend naar zijn zin in Finland. “Wij hebben een prachtig zomerhuisje in de natuur, waar wij met ons gezin graag naar toe gaan als die mogelijkheid is er. Ik vind het ook leuk om in Nederland te zijn als wij familie bezoeken, maar ik ben ook altijd weer gelukkig als ik terug ben in Finland. De ruimte en de natuur, het vertrouwen in elkaar en de overheid, de lage criminaliteit en het goede schoolsysteem spreken mij in het bijzonder aan. Ja, je betaalt hier meer belasting, maar daar staat ook meer dan genoeg tegenover. Kinderen krijgen gelijke kansen, onderling zijn Finnen prettig in de omgang en de gelijkheid vind ik heel belangrijk. Als ik eerlijk ben, zie ik mezelf niet definitief terugkeren naar Nederland.”

