Finance week: Inflatiecijfers trekken de aandacht

Beleggers kijken de komende beursweek vooral uit naar nieuwe macro-economische rapporten, waarvan nieuwe inflatiecijfers uit Europa veel aandacht krijgen. Die maken duidelijk of centralebankiers succes hebben bij het bestrijden van te sterke prijsstijgingen.

De afgelopen week stond voor financiële markten voor een groot deel in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. Die Amerikaanse koepel van centrale banken liet de rente ongewijzigd, maar kwam ook met prognoses waaruit bleek dat de rentes langer dan verwacht hoog zullen blijven. Op de aandelenbeurzen werd dit laatste vooral als negatief gezien.

Nieuwe inflatiecijfers

De komende week zal blijken of de prijsstijgingen in de eurolanden verder afvlakken. Uit Frankrijk, Nederland en Duitsland komen nieuwe inflatiecijfers en vrijdag maakt Europees statistiekbureau Eurostat bekend wat de inflatie in de eurozone was in september.

Die eerste raming geeft de Europese Centrale Bank (ECB) mogelijk een idee wat het best te bewandelen pad is bij de komende beleidsvergaderingen. Twee weken geleden kondigde ECB-president Christine Lagarde de tiende verhoging van de rentes op rij aan, maar liet ze doorschemeren dat dit mogelijke de voorlopig laatste keer was dat de leenkosten omhoog gingen. Enkele dagen voor de bekendmaking was nog onduidelijk welke beslissing de ECB zou nemen.

Sterk oplopende olieprijzen

De sterk oplopende olieprijzen kunnen een snelle afname van de inflatie dwarszitten. De afgelopen weken werd aardolie steeds duurder, mede door productiebeperkingen van oliekartel OPEC.

Maandag en dinsdag komen ook nieuwe gegevens naar buiten over het vertrouwen in de economie van respectievelijk Duitse ondernemers en consumenten. Publicaties over het consumentenvertrouwen en huizenverkopen in de VS maken duidelijk of de Amerikaanse economie een “zachte landing” maakt, waarbij een recessie uitblijft ondanks alle renteverhogingen.

Nieuwe shutdown dreigt

Ook de Amerikaanse politiek krijgt mogelijk een grote rol op de aandelenbeurzen, omdat een nieuwe ‘shutdown’ dreigt. Voor het einde van september moeten Democraten en Republikeinen een akkoord sluiten over een nieuwe federale begroting, maar volgens president Joe Biden ligt een aantal “extreme Republikeinen” dwars. Bij het uitblijven van een akkoord komen veel overheidsdiensten zonder geld te zitten en moeten ze sluiten.

Op het vlak van bedrijfsresultaten is het relatief rustig. Sportmerk Nike maakt donderdag bekend hoe de verkopen van sneakers en sportkleding verliep in het afgelopen kwartaal.

Volg Executive Finance op LinkedIn!