Finance week: Nieuw rentebesluit ECB

Beleggers gaan een beursweek tegemoet die in het teken staat van een spannende rentevergadering van de Europese Centrale Bank. Waar voorafgaand aan eerdere bijeenkomsten in Frankfurt redelijk duidelijk was of de ECB de leenkosten zou verhogen, zijn experts nu verdeeld over de meest waarschijnlijke uitkomst.

Ruim een jaar geleden begon de centrale bank voor de eurozone aan een reeks renteverhogingen, bedoeld om de inflatie omlaag te krijgen. De vraag is of die stappen genoeg zijn geweest om de prijsstijgingen onder controle te krijgen. De inflatie in de eurozone ligt met vijf procent nog altijd ver boven de doelstelling van de ECB.

Risico wordt onderschat

Klaas Knot, baas van De Nederlandsche Bank en bestuurslid van de ECB, waarschuwde vorig week nog dat financiële markten de kans op een nieuwe renteverhoging onderschatten. Zijn collega’s in Italië en Portugal wijzen ook op de risico’s van te sterke renteverhogingen, die ervoor moeten zorgen dat banken minder krediet verstrekken en zo ook economische groei afremmen.

In dat opzicht zullen ook de nieuwe ramingen van de Europese Commissie veel aandacht krijgen. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie komt maandag met prognoses voor de groei en inflatie in het landenblok en in de afzonderlijke lidstaten.

Inflatiecijfers VS

Rentebesluiten worden nauwgezet gevolgd op de financiële markten. Om die reden zullen beleggers ook veel aandacht hebben voor nieuwe inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die mogelijk een idee geven over de stappen die de Federal Reserve wel of niet zal zetten in de strijd tegen de hoge inflatie. Nieuwe gegevens over de verkopen van winkeliers geven inzicht in het vertrouwen van consumenten.

Ook China komt met macro-economische updates. Het land heeft te maken met een kwakkelende economie, mede door tegenvallende exportcijfers en een vastgoedcrisis. Vrijdag wordt bekend hoe de omvangrijke Chinese industrie heeft gepresteerd in augustus en of Chinese consumenten meer of minder kochten in die maand.

Nieuwe iPhone

Van de grote bedrijven trekt Apple de aandacht. De iPhone-maker onthult op zijn jaarlijkse evenement een nieuwe smartphone en mogelijk nog andere nieuwe producten. Vorige week verloor Apple nog fors aan waarde op de beurs in New York, onder andere door mediaberichten dat Chinese overheidsinstellingen de iPhone verbieden op het werk.

