Gemengde verwachtingen voor M&A-deals door economische onzekerheid

Europese fusies en overnames zullen de komende twaalf maanden dalen. Dat verwacht 43% van de dealmakers. Tegelijkertijd voorspelt 35% een stijging, waarbij degenen die werkzaam zijn in private equity opvallend positief zijn. Dat blijkt uit de elfde editie van de ‘European M&A Outlook’ van internationaal advocatenkantoor CMS en Mergermarket. Dit staat in schril contrast met de voorspellingen van vorig jaar, toen 73% een toename in fusies en overnames voorspelde.

Het rapport biedt een uitvoerige beoordeling van het transactiesentiment op de Europese M&A-markt. Het weerspiegelt de verwachtingen van 330 bedrijven en private equity-firma’s in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific voor de Europese M&A-markt in het komende jaar. In de eerste helft van 2023 daalde de totale transactiewaarde met 47% ten opzichte van het jaar daarvoor (van 596 miljard euro naar 316 miljard euro). Tegelijkertijd daalde het transactievolume met slechts 12% (van 8.635 deals naar 7.608).

Verminderde risicobereidheid

Een belangrijke oorzaak van deze daling is de verminderde risicobereidheid onder kopers. Andere oorzaken zijn de hogere financieringskosten, terughoudende opstelling van de banken ten aanzien van het verstrekken van financieringen en de nasleep van faillissementen van banken in zowel de Verenigde Staten als Europa begin 2023. Als reactie op de aanhoudende inflatie zijn de rentetarieven in Europa, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk meerdere keren verhoogd. Bijna de helft (48%) van de dealmakers zegt dat inflatie en rentedruk de grootste obstakels zullen zijn voor het sluiten van deals in de komende twaalf maanden. Sinds het begin van het jaar is de inflatie echter gedaald en zijn er minder zorgen over een mogelijke regionale recessie.

Louise Wallace, Global Head van de CMS Corporate/M&A Group, zegt: “In 2021 en zelfs in 2022 braken de transactievolumes records en bleven de transactiewaardes hoog, ondanks een ongekend hoge inflatie als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne. We zien nu echter dat de fusie- en overnameactiviteit in heel Europa de meer uitdagende macro-economische achtergrond begint te weerspiegelen.”

ESG creëert nieuwe transactiemogelijkheden

Dealmakers zien ondergewaardeerde ondernemingen (36%) en turn around opportunities (35%) nog steeds als de belangrijkste stimulansen voor de fusie- en overnameactiviteit in Europa in het komende jaar. Dit is gezien de daling van de waarderingen van beursgenoteerde bedrijven in de afgelopen 18 maanden niet onverwacht.

Maar liefst 64% van de dealmakers verwacht dat ESG-regelgeving in Europa nieuwe transactiemogelijkheden zal creëren. ESG-overwegingen vormen volgens 93% een belangrijk onderdeel van de due diligence van hun organisatie. 85% verwacht dat ESG-regelgeving het toezicht op fusies en overnames de komende drie jaar zal verscherpen.

Meer dan een derde van de dealmakers voorziet de grootste toename in nieuwe deals in de TMT-branche (37%) en de energiebranche (36%). 42% van de ondervraagden verwacht in de farmaceutische, medische en biotechnologische branches de minste stijging.

Een mogelijke aanjager

Pieter van Duijvenvoorde, Partner en Hoofd van de Corporate/M&A Praktijkgroep bij CMS in Nederland, zegt: “Met name aan de bovenkant van de markt lijkt er weinig beweging te zitten ten aanzien van fusie- en overnameactiviteiten. Met de daling van de inflatie komt er meer zekerheid in de markt, wat kan werken als een aanjager van fusies en overnames. Wij verwachten dat er met name beweging komt ten aanzien van transacties waarbij ESG-motieven een rol zullen spelen.”

