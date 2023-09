Hoe je als CFO kunt bijdragen aan zakelijke veerkracht

We zijn allemaal bekend met de factoren die dit een enorm lastige tijd maken om zakelijk succes te boeken. Het ziet er echter niet naar uit dat dit op korte termijn gaat veranderen, dus moeten bedrijven manieren vinden om niet alleen te overleven maar ook te gedijen in de veranderde omstandigheden. Het sleutelwoord daarbij is veerkracht.

Maar hoe ziet zakelijke veerkracht er dan precies uit? Hoe wordt dit onderdeel van een bedrijfsstructuur? En hoe kan de CFO daar met de financiële afdeling een bijdrage aan leveren?

Veerkracht tijdens de lockdown

Om een voorbeeld van zakelijke veerkracht te vinden, hoeven we niet verder terug te kijken dan de lockdowns. De best georganiseerde bedrijven waren in staat om zich van de ene op de andere dag tot digitale ondernemingen te transformeren en zaken als personeelsprocessen en sales- en marketingactiviteiten op een nieuwe manier in te richten.

Technologie speelde hierbij een belangrijke rol. Cloudoplossingen en videovergadertools dichtten namelijk de kloof die ontstond door het wegvallen van de dagelijkse interacties tussen collega’s. Ook nu we bijna iedere dag met nieuwe veranderingen worden opgezadeld, moeten we waarde zien te putten uit onze technologische investeringen. Als organisaties voor zakelijke veerkracht willen zorgen, moeten ze nadenken over potentiële obstakels en gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen daarvan. Dat geldt voor zowel voorspelbare situaties en mogelijke scenario’s als unieke black swan-gebeurtenissen die bedrijven op hun grondvesten kunnen doen schudden.

Financiën aanpassen aan de omstandigheden

Veranderende omstandigheden zorgen er ook voor dat zakelijke prognoses voortdurend herzien en verfijnd moeten worden. Een financial planning & analysis (FP&A)-oplossing kan daarbij helpen. Het helpt CFO’s om nieuwe ontwikkelingen vanuit verschillende hoeken te bekijken en om problemen te signaleren en maatregelen te nemen voordat het te laat is. Het kan daarbij ook lonen om hun zakelijk inzicht te combineren met AI. De inzichten die ze daarmee opdoen, helpen om plannen te optimaliseren of in hapklare stukken op te delen om voor bijvoorbeeld product- of regiospecifieke verbeteringen te zorgen. CFO’s doen er goed aan om zich hierbij te richten op de aspecten waarop zij het grootste rendement kunnen realiseren en op gebieden die een stijgende of juist dalende lijn vertonen.

De zakelijke veerkracht kan worden verhoogd door gebruik te maken van cloudoplossingen met ingebouwde automatiseringstools die zorgen voor razendsnelle datastromen. Daarbij is het wel belangrijk dat de CFO deze datastromen eenvoudig aan kan passen aan de veranderende omstandigheden en dat deze op soepele wijze geïntegreerd zijn met bedrijfssystemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een integratie tussen het ERP-systeem en een FP&A-module, die een signaal geeft wanneer de resultaten van de verwachting afwijken. Artificial intelligence kan ook zeker helpen door automatisch relevant cijfermateriaal aan prognoses toe te voegen en een omzetplanning te genereren op basis van actuele en historische data. Daarnaast kunnen ongebruikelijke processen en transacties door een bot worden uitgelicht, waarna een medewerker daar in meer detail op kan inzoomen om het daadwerkelijke probleem te signaleren en passende maatregelen te nemen.

On demand rekenkracht

Ook aspecten van cloudoplossingen die in het verleden als high-end werden gezien, zijn nu toegankelijk voor de middelgrote bedrijven dankzij de enorme on demand rekenkracht. Kleinere bedrijven kunnen rekenkracht afnemen bij hyperscalers zoals AWS, Azure of Google Cloud. Daarmee kan een CFO optreden als data engineer en antwoorden vinden op complexere vraagstukken, zoals: hebben we meer mensen in onze teams nodig? Daarbij kan de CFO nagaan welke kosten er verbonden zijn aan het inhuren van personeel, waarbij rekening wordt gehouden met allerlei factoren, zoals de gemiddelde salariskosten per werkplek en de uitgaven van de HR-afdeling.

Een grotere onderneming kan nog een stapje verder gaan, waarbij de CFO de impact van een eventueel handelsembargo op China kan bestuderen, net als de gevolgen van klimaatverandering voor de logistieke en inkoopprocessen, het effect van valutawijzigingen, de financiële gevolgen van terugroepacties enzovoort.

Slimme mensen met slimme tools

CFO’s beschikken tegenwoordig dus vaak al over tools waarmee ze plannen kunnen opstellen voor alle denkbare scenario’s. Dat is belangrijk in een tijd van constante verandering, waarbij ze voortdurend klaar moeten staan om actie te ondernemen op basis van snel aanpasbare draaiboeken. Dat kan door mens en machine samen te laten werken. Mensen kunnen namelijk empathie aan de dag te leggen, nuances aanbrengen en leren van hun ervaringen. Als je daar de schaalbare rekenkracht, de foutloze precisie en het arbeidsethos van machines aan toevoegt, beschik je over een onverslaanbare combinatie. Als je dus slimme mensen van slimme tools voorziet, ben je verzekerd van zakelijke veerkracht.

