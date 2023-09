HousingAnywhere stelt nieuwe CFO aan

Erik Gruwel en Jim Bijwaard

HousingAnywhere, Europa’s grootste platform voor middellange- tot langetermijnverhuur, heeft Erik Gruwel aangesteld als CFO. Jim Bijwaard is benoemd als Chief Operating Officer.

Gruwel heeft een bewezen staat van dienst en ruime ervaring opgedaan in senior financiële functies in de consumentengoederen- en medische sector in verschillende landen. Als de nieuwe CFO van HousingAnywhere gaat Gruwel een sleutelrol spelen in het versterken van de financiële prestaties van het bedrijf om naadloos aan te sluiten bij zowel de directe als de lange termijn doelstellingen. Hij werkte de afgelopen acht jaar bij Danone, als Global Sales, Category & Brands Finance Director en recentelijk als Global Finance Director of Data, Digital Transformation & Business Performance Management. Voordat hij bij Danone kwam, werkte hij vijf jaar bij Mars Incorporated in verschillende financiële functies in Europa.

Bijdragen aan strategische richting

In een reactie op zijn aanstelling zegt Gruwel: “Ik vind het geweldig om deel uit te maken van het uitzonderlijke team van HousingAnywhere, vooral tijdens deze cruciale fase van het bedrijf op het gebied van duurzame groei en innovatie. Ik ben enthousiast over de samenwerking met een bijzondere en vooruitdenkende groep leiders om meer te doen dan verwacht wordt. Ik kijk er reikhalzend naar uit om bij te dragen aan de uitvoering van onze strategische richting, het optimaliseren van de operationele efficiëntie en het bevorderen van naadloze integratie tussen verschillende bedrijfsonderdelen.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!