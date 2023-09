“Ik ben geen CFO die op de winkel past”

De continue drive om haarzelf te blijven ontwikkelen en uit te dagen, heeft Fleur Postmus gebracht tot de functie van CFO van Optima Cycles. Een organisatie die haar op het lijf is geschreven. “Ik ben een type dat houdt van bouwen en die kans krijg ik hier.”

De 45-jarige Postmus kan al terugkijken op een rijke carrière in finance. Ze was achtereenvolgens werkzaam bij HEMA, Endemol Nederland Mediagroep, Bugaboo, Blokker, FEST en sinds februari 2023 is ze CFO van Optima Cycles. “Toen ik begon met werken was het nooit een doel op zich om CFO te worden. Ik ben er als het ware ingerold. Ik ben leergierig, hou van een uitdaging en dan schuif je steeds een stukje op. Zo ben ik uiteindelijk terechtgekomen waar ik nu ben. Ik ben hier een spin in het web. Als CFO sta ik in het centrum van de organisatie. Alles raakt uiteindelijk finance. Finance kan vanuit deze positie gericht gaan bouwen aan de organisatie.”

Ik ben hier een spin in het web.

Weinig afstemming

Optima Cycles is gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en distribueren van e-bikes en e-cargo bikes. Het heeft een assemblage in Beverwijk, waar ook het hoofdkantoor is gevestigd, en een zusterbedrijf in Taiwan. Postmus: “Voorheen stond de fabriek in Taiwan altijd op zichzelf. Die leverde wel aan ons in Nederland, maar het was een aparte bv van de eigenaar. Nadat er in 2021 een investeerder is ingestapt, werd de fabriek geïntegreerd met de rest van de organisatie.” Doordat de twee entiteiten los van elkaar stonden, was er ook weinig afstemming op financieel vlak. “Wij zijn nu directe collega’s en dat betekent dat we elkaar op alle vlakken, dus ook op het gebied van finance, beter moeten vinden. Dat maakt onderdeel uit van de groei van de organisatie. We hebben nu nog twee budgetteringsprocessen en maandafsluitingen en dat moet één geheel worden.”

Verbeterslagen

Om dit proces te stroomlijnen veranderde Postmus in haar eerste half jaar als CFO al de nodige zaken. Zo heeft ze het financeteam uitgebreid en gezorgd voor duidelijkere taakomschrijvingen. “In het begin heb ik alle zaken doorgelicht en gekeken waarin we ons konden verbeteren. Zo zijn we begonnen een consolidatietool te implementeren. Onze rapportage deden we voorheen allemaal in Excel. Ook zijn we erin geslaagd de maandafsluiting sneller gereed te hebben.” Postmus erkent dat ze soms wel in een spagaat zit. “Wij zijn een snelgroeiende organisatie en dat betekent dat je bij tijd en wijle wordt opgeslokt door de operatie. De productie moet immers doordraaien. Aan de andere kant ben ik hier ook om te bouwen aan de toekomst. Om met een strategische blik naar de middellange- en lange termijn te kijken. Dat betekent dat ik soms echt tijd moet vrijmaken in mijn agenda om hieraan te werken. Om de organisatie verder op te bouwen.”

Ik vind het leuk om samen met de andere afdelingen te sparren over hoe we de organisatorische en strategische doelen kunnen realiseren.

Uitdagend

Het feit dat de organisatie snelgroeiend is, sprak Postmus bijzonder aan toen ze in februari 2023 aan de slag ging. “Ik ben niet iemand die ervan houdt op de winkel te passen. Ik wil vooruit. Door de groei lag er een aantal uitdagingen en moesten we aanpassingen doen. Dat sprak mij aan. Ik vind het leuk om samen met de andere afdelingen te sparren over hoe we de organisatorische en strategische doelen kunnen realiseren. Wat is er voor nodig om verdere groei het hoofd te bieden? Die vraag vind ik heel uitdagend. Daarnaast spreekt het mij aan te werken voor een productiebedrijf. Elke dag als ik hier het kantoor binnenstap, zie ik waaraan we werken.” Postmus vindt de fiets een mooi product, maar bovenal ook een praktisch product. “Ik woon in Amsterdam en ik kan niet zonder mijn fiets. Daarnaast is het natuurlijk een duurzaam product. Bovenal vind ik het leuk om te fietsen en het is ook nog eens gezond. Ik stap met regelmaat op de racefiets om een rondje te maken.”

Groei in het buitenland

Optima Cycles assembleert in Beverwijk de e-bikes van Dutch ID en Lovens. Onder de vlag van Dutch ID vallen de traditionele e-bikes en Lovens zijn e-cargo bikes oftewel elektrische bakfietsen. Postmus: “Wij merken dat de Nederlandse markt op het gebied van e-bikes best druk is. Er zijn veel concurrenten, maar desondanks zijn wij in staat een mooie groei te realiseren door een groter omzetaandeel bij onze klanten. De grootste groei maken wij door met de verkoop van e-cargo bikes. Wij breiden ons marktaandeel in onze thuismarkt Nederland stap voor stap nog verder uit, maar de grootste groei komt voornamelijk uit landen als België, Duitsland en Frankrijk. In deze landen is het aantal aanbieders nog beperkt en groeit de markt het snelst. In die landen loopt men ook tegen het verduurzamingsvraagstuk aan en maken ze andere keuzes. Daarnaast stimuleren de overheden het gebruik van de fiets, door fietspaden aan te leggen en zijn er diverse financiële stimuleringsmaatregelen. Bovendien worden auto’s uit steeds meer steden geweerd. Het wordt mensen dus ook steeds moeilijker gemaakt om de auto te pakken. Op die trend springen wij in met onze producten.”

Fleur Postmus: “Ik haal meer energie uit een nieuwe consolidatietool optuigen of een budgetteringsproces inrichten dan uit de overzichten die we wekelijks moeten maken.” Beeld: Diederik van der Laan / Dutch Photo Agency

Sterke focus naar voren

Hoewel Postmus graag denkt in termen van groei, kan ze haar ogen niet sluiten voor de risico’s die op de loer liggen. “Wij zijn een productieorganisatie en de inkoop van onderdelen is iets wat we lang van tevoren moeten vastleggen. Wij moeten nu al inkopen voor de productie over een jaar. Daarvoor moet er een gedegen verkoopplan liggen. Waaraan een productieplan, met een cashflowplanning, vasthangt. Dat vraagt een sterke blik naar voren, waar dat voorheen niet het geval was. Te weinig inkopen kan een rem zetten op onze sales. Te veel inkopen kan ervoor zorgen dat wij onnodig veel geld investeren in langzaam lopende voorraad. Het risico is dan dat ons aanbod niet in verhouding staat met de vraag. Hierin moeten wij dus continu de juiste afweging maken.”

Sfeergevoelig

Postmus heeft plezier in haar werk. Hoewel het zeker niet ongebruikelijk is thuis te werken, is ze het liefst op kantoor tussen de fietsen. “Ik ben heel gevoelig voor sfeer. Die moet gewoon goed zijn. Er moet ook worden gelachen, naast dat we elkaar scherp houden. Voor mij persoonlijk is het heel belangrijk dat ik voldoende tijd heb om na te denken over de middellange en lange termijn. Ik haal meer energie uit een nieuwe consolidatietool optuigen of een budgetteringsproces inrichten dan uit de overzichten die we wekelijks moeten maken. Dat vraagt van mijn kant wel discipline en ik moet daarvoor tijd vrijmaken. Ik heb ook geleerd dat als ik plezier wil houden in mijn werk, ik ook niet teveel moet werken. Ik heb namelijk de neiging veel meer te doen als het druk wordt. Er zijn bij mijn vorige werk, mede gedreven door de coronacrisis, weken geweest dat ik makkelijk de zestig uur haalde. En dan was ik vaak ook in de weekenden nog even bezig. Veel werken is op z’n tijd niet erg, maar het moet niet de standaard zijn. Bij een bepaald project of een kwartaalafsluiting hoort het er soms bij. Alleen ik ben er wel achter gekomen dat, juist als het druk is, het nog belangrijker is een stap terug te doen. Dan ben je meer uitgerust voor de dingen die er nog gaan komen. Je blijft dan veel scherper naar zaken kijken. Daar zit een dagelijkse spagaat waar ik uit moet zien te komen. Bewegen is heel belangrijk voor mij. Ik probeer altijd voor het werk een inspanning te leveren door een stuk te lopen of te sporten. Dan heb je dat al gehad en kun je met een leeg hoofd de dag beginnen.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!