Jurjen Jongma benoemd tot CFO van Ebusco

Ebusco heeft tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders besloten tot benoeming van Jurjen Jongma als lid van de Raad van Bestuur. Na de vergadering heeft Jongma met onmiddellijke ingang de functie van CFO op zich genomen. Jongma volgt Björn Krook op, die de afgelopen maanden tijdelijk de functie van CFO waarnam. Krook keert terug naar zijn rol als Investor Relations Manager.

Voordat Jongma (1971) bij Ebusco in dienst trad, was hij CFO bij Versuni, voorheen bekend als Philips Domestic Appliances. Daarvoor bekleedde hij meer dan 25 jaar financiële functies binnen Koninklijke Philips, waaronder die van CFO voor verschillende bedrijfsonderdelen evenals als hoofd Internal Audit van Koninklijke Philips.

Dynamisch bedrijf

Bij Ebusco gaat Jongma zijn ervaring inzetten om het bedrijf te ondersteunen zijn productiecapaciteit internationaal verder op te schalen. Jongma legt uit: “Ik heb Ebusco leren kennen als een dynamisch bedrijf dat proactief en effectief de positieve veranderingen aanjaagt die nodig zijn in voor de maatschappelijke strijd tegen klimaatverandering. Hoewel ik de uitdagingen waar we als bedrijf voor staan erken, geloof ik sterk in ons product en ben ik ervan overtuigd dat Ebusco een mooie weg voor zich heeft. Daarvan deel uitmaken is iets waar ik positief naar uitkijk.”

Peter Bijvelds, CEO van Ebusco, zegt: “De afgelopen weken hebben we mogen ervaren wat een schat aan financiële, operationele en strategische expertise Jurjen aan het team toevoegt. We kijken er dan ook naar uit om hem aan het werk te zien als CFO. Ik ben ervan overtuigd dat zijn ervaring onmisbaar zal zijn tijdens Ebusco’s volgende groeifase, waarin we stevig inzetten op het internationaal opschalen van de productiecapaciteit.”

Volg Executive Finance op LinkedIn!