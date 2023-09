Kans op wanbetaling het grootst in bouw-, textiel- en metaalsector

De kans op nota’s die niet worden betaald is het grootst in de bouw-, textiel- en metaalsector. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Allianz Trade. In totaal zijn 18 sectoren onderzocht in 70 landen.

De toename van het betalingsrisico doet zich voor in nagenoeg alle sectoren. Dit is een logisch gevolg van de uitdagende economische omstandigheden en de teruglopende groei. Volgens Allianz Trade valt de groei van het mondiale bbp dit jaar terug tot +2,5 procent, het laagste niveau sinds 2019. Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: ”Kijken we naar de geavanceerde economieën dan verwachten we ook voor 2024 een beperkte groei. Met hier en daar maanden van recessie maar de kans op een diepe algehele recessie achten we klein.”

Risico per sector (per land)

Allianz Trade heeft voor het onderzoek vier criteria gehanteerd: de vraag naar producten, de winstgevendheid, liquiditeit en de bedrijfsomgeving. “Wereldwijd zien we betalingsrisico’s over een breed front toenemen. Al zien we wel verschillen in regio’s. In Azië is het risico relatief het minst gestegen, terwijl de Zuid-Amerikaanse landen juist als het meest riskant naar voren komen. En in Europa is de kans op wanbetaling weer groter dan in de VS. Kijken we per sector dan zien we dat de farmaceutische sector en software- en IT-diensten de beste beoordeling krijgen. Bouw, textiel en metalen komen het slechtst uit de bus.”

Gevoelig voor energieprijzen

Die uitkomst verrast Geeroms allerminst. Het zijn sectoren die heel gevoelig zijn voor de hoge energieprijzen. Kijk je naar de bouw dan komt ook de gestegen rente hier extra hard aan. Vooral in Europa hebben de bouwbedrijven het moeilijk. Denk ook aan de gestegen lonen en grondstofkosten in vergelijking met pre-covid. Daarbovenop ook nog de vastgoedprijzen die dalen.” In het Allianz-rapport wordt ook regelgeving (o.a. voor milieu) als belangrijke belemmering genoemd.

Jarenlang geprofiteerd van goedkoop gas

Geeroms over de metaalindustrie: “Wat betreft energie is dat hetzelfde verhaal. De metaalindustrie is een zeer energie-intensieve sector en heeft jarenlang geprofiteerd van het goedkope Russische gas. De Europese metaalindustrie luidde vorig jaar al de noodklok. Energieprijzen zijn weliswaar gedaald maar zijn gemiddeld gezien nog erg hoog. Vooral de basismetaalindustrie heeft het moeilijk. Denk aan zink- en aluminiumproductie.”

De textielindustrie krijgt volgens Geeroms op energie-gebied klappen van twee kanten. “Niet alleen raken de hoge energieprijzen de productie en het transport. Ook zijn fossiele brandstoffen een belangrijke basisstof voor de textielproductie. Twee derde van al het textiel bestaat uit synthetische vezels.”

Gevaar van domino-effect

Geeroms waarschuwt vooral MKB-bedrijven voor het gevaar van wanbetaling: “Bedrijven moet extra alert zijn. Eén grote onbetaalde factuur kan MKB-bedrijven al in de problemen brengen. Ook kunnen er liquiditeitsproblemen ontstaan doordat de betaling van openstaande nota’s steeds vaker wordt uitgesteld. Het ene bedrijf steekt zo het andere aan. Er ontstaat een domino-effect.”

