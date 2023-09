Leiders kunnen best wat leren van directieve stijl Elon Musk

Elon Musk, de man die de grootste transformatieve plannen heeft en realiseert, de rijkste man op aarde, is een directieve leider. Directief leiderschap wordt meestal niet als leuk en prettig ervaren, en het roept dan ook veel weerstand op. Het is wel de manier om dingen voor elkaar te krijgen.

De biografie van Elon Musk, die deze week verscheen, roept veel tegenstrijdige emoties op. Is hij gestoord en gevaarlijk of een briljante visionair? Wat je ook van hem vindt, hij is het uithangbord voor transformationeel leiderschap. Zijn directieve stijl leidt ertoe dat hij grenzen verlegt, risico’s omarmt en een visie creëert en naleeft die de mensheid beïnvloedt. Hij doet dat met vastberadenheid, passie en grenzeloos geloof in technologie.

De status quo doorbreken

Daarmee laat hij zien hoe je als leider de status quo doorbreekt en dromen najaagt, zelfs als ze onmogelijk lijken. Zeker in Nederland, waar we over het algemeen het poldermodel nastreven, bestaande uit open communicatie, samenwerking en besluitvorming op basis van consensus, mogen we in het leiderschap wel wat directiever en transformatiever zijn. Het polderen maakt de besluitvorming stroperig. Innovaties komen amper van de grond en zijn vaak niet grensverleggend.

Ook uitdagingen en controverses

Natuurlijk biedt het directieve leiderschap van Elon Musk ook uitdagingen en controverses, zoals een mega hoge mate van druk en verwachtingen. Het zal zeker niet voor ieder type organisatie of leider geschikt zijn. Maar wat meer directief leiderschap, zoals Elon Musk, is voor veel leiders, die echte veranderingen en innovatie nastreven, een must.

Charlotte van Asseldonk, leiderschapsexpert en eigenaar de Talentenleider

