Molenkamp award voor beste duurzaamheidsscriptie gaat naar Tessa Kraak

Tessa Kraak, student van de Amsterdam Business School, heeft met haar scriptie de jaarlijkse duurzaamheidsprijs van KPMG Nederland gewonnen. Ze onderzocht de relatie tussen genderdiversiteit in het topmanagementteam (TMT) en de prestaties binnen het bedrijf. Hierbij ontdekte ze onder andere dat genderdiversiteit binnen TMT’s een positieve invloed heeft op aandacht voor duurzaamheid en digitalisering binnen de organisatie. Amsterdam Business School (ABS, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam) en KPMG hebben deze prijs afgelopen vrijdag voor de zevende keer uitgereikt.

Kraak’s scriptie (volledige titel: Green and Digital Attention as Mediators between Top Management Team Characteristics and Firm Performance: A Moderated Mediation Framework) wijst uit dat genderdiversiteit een positieve invloed heeft op de mate waarin aandacht wordt besteed aan duurzaamheid en digitalisering. Ook laat ze zien dat aandacht voor duurzaamheid een positieve correlatie vertoont met de prestaties van het bedrijf.

Groene transitie

Jurylid Jerwin Tholen, partner sustainability bij KPMG Nederland, benadrukt het belang van diversiteit in leiderschap: “De scriptie van Tessa Kraak laat zien dat een diverse groep leiders nodig is voor de duurzaamheidstransitie die we nu doormaken. Het onderstreept het belang van diversiteit met betrekking tot groene en innovatieve onderwerpen, en draagt bij aan de ‘groene transitie’ en de verbetering van bedrijfsprestaties.”

Arno Kourula, hoogleraar business & sustainability bij ABS en coördinator van de awardcommissie: “Deze scriptie geeft ons allerlei nieuwe belangrijke inzichten op het gebied van duurzaamheid. Tessa’s onderzoek heeft een solide theoretische basis en biedt tegelijkertijd praktisch toepasbare kennis over de link tussen diversiteit, duurzaamheid en digitalisering. Een voorbeeldige scriptie!”

De Molenkamp award is vernoemd naar George Molenkamp, voormalig KPMG-partner en grondlegger van de KPMG-duurzaamheidspraktijk. De award werd op vrijdag 22 september 2023 uitgereikt in het DeLaMar Theater in Amsterdam. De scripties van de drie finalisten werden beoordeeld door een deskundige jury, bestaande uit Bernd Hendriksen (ondernemer duurzaamheid & leraar bij ABS), Renad Mangoud (penningmeester van de studentenraad economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam), en Jerwin Tholen (partner sustainability KPMG).

